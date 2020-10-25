برعاية أميركية.. هدنة جديدة بين أرمينيا وأذربيجان

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية الأحد أن أرمينيا وأذربيجان تعهدتا مجددا أن تلتزما اعتبارا من الاثنين "وقفا إنسانيا لإطلاق النار" في اقليم ناغورنو كار اباخ، وذلك بعد مفاوضات في واشنطن.

والتقى مساعد وزير الخارجية ستيفن بيغون السبت وزيري خارجية البلدين، وفق ما أفادت الخارجية الأميركية في بيان مضيفة أن "وقف إطلاق النار الإنساني يبدأ سريانه في 26 تشرين الأول/أكتوبر الساعة الثامنة بالتوقيت المحلي (4,00 ت غ)".

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وفي بيان منفصل، قالت مجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، والتي تشكلت بقيادة فرنسا وروسيا والولايات المتحدة للتوسط في الصراع، إنها ستجتمع مجددا في 29 أكتوبر، لمناقشة قضية ناغورنو كاراباخ.

واجتمع وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، مع وزيري خارجية أرمينيا وأذربيجان على نحو منفصل، الجمعة، في محاولة جديدة لإنهاء القتال الدائر منذ نحو شهر والذي قال، الرئيس الروسي فلاديمير بوتن، إنه أسفر عن مقتل 5 آلاف شخص على الأرجح.

إلى ذلك، أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية أن أرمينيا قصفت مناطق سكنية أذربيجانية في أغدام وتارتار واغجابادي. في حين اتهمت وزارة الدفاع في الإقليم الانفصالي أذربيجان بقصف مواقع لقواتها، ما أدى إلى مقتل 11 وارتفاع الحصيلة منذ اندلاع القتال في سبتمبر الماضي إلى 974.

يذكر أن الإقليم شهد منذ 27 سبتمبر أعنف قتال منذ التسعينيات، حين قتل نحو 30 ألفا في حرب استمرت من عام 1991 إلى عام 1994 بسبب سعي ناغورنو كاراباخ الذي تقطنه أغلبية من أصول أرمينية، إلى الانفصال كليا عن أذربيجان، بدعم أرميني.