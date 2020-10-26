بريطانيا تحبط عملية اختطاف ناقلة في القنال الإنجليزي

أكدت وزارة الدفاع البريطانية أن القوات المسلحة اعتلت سفينة في القنال الإنجليزي اليوم الأحد وسيطرت عليها واحتجزت سبعة أشخاص يعتقد أنهم متسللون.

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وقالت الوزارة "القوات المسلحة سيطرت على السفينة واحتجزت سبعة أفراد". ومن المقرر الآن استكمال تحقيقات الشرطة في الواقعة. وأشارت تقارير مبدئية إلى أن الطاقم لم يتعرض لأذى.

وطلبت الشرطة مساعدة الجيش وتم فرض طوق حول الناقلة التي تحمل اسم "نيف أندروميدا" والموجودة حاليا قرب جزيرة وايت قبالة الساحل الجنوبي لإنجلترا.

وقالت الشرطة إن الطاقم تعرض لتهديدات من المتسللين. ولم تتضح بعد نوايا المتسللين ولا جنسياتهم.

وأظهرت بيانات رفينيتيف لرصد حركة السفن أنه كان من المتوقع وصول نيف أندروميدا، التي ترفع علم ليبيريا وتشغلها شركة يونانية، إلى ميناء ساوثامبتون في إنجلترا الساعة 1030 بتوقيت غرينتش الأحد.

وأضافت البيانات أن السفينة أبحرت من لاجوس في نيجيريا.