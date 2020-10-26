فرنسا..الشرطة تستنفر محذرة من تهديد إرهابي عالي المستوى

أطلقت الشرطة الفرنسية، الاثنين، تحذيرا حول تهديد إرهابي عالي المستوى في البلاد.

وفي وقت سابق، أخلت الشرطة الفرنسية، الخميس، محطة بارديو للقطارات في ليون شرقي العاصمة باريس، بعد إنذار بوجود قنبلة، وقالت إنها تنفذ عملية في محطة بارديو للسكك الحديدية.

كما أضافت أن شخصا اعتقل وأن المحطة أخليت من الناس.

طوق أمني وتفتيش

كذلك لفتت إلى أن فريقاً لتفكيك المفرقعات موجود في المحطة، وأنها فرضت طوقا أمنياً على المكان وبدأت عمليات تفتيش.

وأضافت المعلومات أن امرأة بمحطة قطار في ليون أبلغت عن وجود قنبلة، كما هدد شخص بتفجير محطة قطار في ليون، فيما أغلقت الشرطة المنطقة.

فيما أكدت مصادر أخرى نقلاً عن الشرطة أن التهديد بوجود قنبلة "بلاغ كاذب".

إلى ذلك، نقلت وسائل إعلام محلية أن امرأة تحمل عدة حقائب هددت بتفجير نفسها.

يذكر أن الشرطة الفرنسية كانت أعلنت قبل أسبوع القضاء على معتد قام بمهاجمة مدرّس وقطع رأسه في منطقة شمال غرب العاصمة باريس على خلفية رسوم مسيئة، وفجّرت الحادثة غضباً واسعاً.

بدورها، أكدت وزارة الخارجية الفرنسية أن "مسلمي فرنسا جزء من مجتمع وتاريخ جمهوريتنا".

وقالت الخارجية في بيان، الأحد، إن "مكافحة التطرف تحصل بالتعاون مع مسلمي فرنسا".

كما شددت على أن "شبكتنا الدبلوماسية عبر العالم تعمل على شرح مواقفنا، وضمان أمن مواطنينا في الخارج".

"لن نذعن أبداً"

من جانبه، كتب الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، على تويتر: "لن نذعن أبداً"، مشدداً: "نحترم جميع الاختلافات بروح السلام ولا نقبل خطاب الكراهية وندافع عن نقاش عقلاني"، لافتاً: "سنكون دائماً إلى جانب الكرامة الإنسانية والقيم العالمية".

يأتي هذا بعد أن برزت خلال اليومين الماضيين دعوات لمقاطعة المنتجات الفرنسية في بعض البلدان.