  • مباشر
اللغة

أردوغان يرفع دعوى ضد سياسي هولندي أمام القضاء التركي

خيرت فيلدرز

أردوغان يرفع دعوى ضد سياسي هولندي أمام القضاء التركي

خيرت فيلدرز من أبرز السياسيين اليمينيين المتطرفين في أوروبا

متابع الغاء المتابعة

أنقرة - رويترز

نشر في: آخر تحديث:

رفع الرئيس رجب طيب أردوغان دعوى قضائية جنائية لدى القضاء التركي ضد الزعيم الهولندي اليميني المتطرف خيرت فيلدرز، قائلا إنه أهانه على وسائل التواصل الاجتماعي، بحسب ما نقلت وكالة الأناضول للأنباء التركية اليوم الثلاثاء.

وفيلدرز من أبرز السياسيين اليمينيين المتطرفين في أوروبا، وكان شخصية رئيسية في إثارة الجدل‭‭ ‬‬بشأن الهجرة في هولندا على مدار العقد الماضي، على الرغم من أنه لم يشارك أبدا في الحكومة.

ونشر فيلدرز يوم السبت صورة كاريكاتيرية لأردوغان وكتب تحتها "إرهابي".

رجب طيب أردوغان
رجب طيب أردوغان

كما نشر يوم الاثنين صورة لسفينة تغرق بينما ترفع العلم التركي. وكتب تحتها "وداعا أردوغان. اطردوا تركيا من حلف شمال الأطلسي".

وأفادت الأناضول، نقلا عن الوثيقة التي قدمها محامو أردوغان أنهم رفعوا دعوى قضائية أمام النيابة العامة في أنقرة، اليوم الثلاثاء، قائلين إن المحاكم التركية مختصة بهذه القضية لأن الإهانات وجهت للرئيس التركي.

وقال المحامون، حسب الأناضول، إنه "رغم أن الجريمة ارتُكبت في حق من يشغل مقعد الرئاسة فإن القيمة التي تم الاعتداء عليها هي البناء السياسي للحكم في الدولة".

وأضافوا أن تعليقات فيلدرز لا يمكن النظر لها باعتبارها حرية تعبير وأنه استهدف "شرف وكرامة وشخصية وسمعة" أردوغان.

ورفض رئيس الوزراء الهولندي مارك روته الدعوى.

تنسيق مصري سوداني حول تسليم عناصر من الإخوان مصر الإخوان المسلمون تنسيق مصري سوداني حول تسليم عناصر من الإخوان

وقال: "لدي رسالة للرئيس أردوغان وهي بسيطة للغاية. في هولندا نعتبر حرية التعبير من أهم الحقوق التي نعتز بها والتي تشمل الرسوم الكاريكاتيرية، بما في ذلك للساسة".

وأنقرة منتقد دائم للآراء والسياسات التي يطرحها فيلدرز، زعيم حزب الحرية في هولندا.

وقد وصفه وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، الأحد، بأنه "عنصري خاسر" يحاول كسب التأييد بالعداء للإسلام والأجانب.

وكتب جاويش أوغلو على "تويتر": "حان الوقت لأن توقف أوروبا ساستها الفاشيين الفاسدين".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

إختيار المحرر

هذا السبب يزيد خطر الوفاة بكورونا بنسبة 15% على الأقل! هذا السبب يزيد خطر الوفاة بكورونا بنسبة 15% على الأقل!
7 طرق بسيطة وفعالة للتخلص من دهون الوجه 7 طرق بسيطة وفعالة للتخلص من دهون الوجه

الأكثر قراءة

ظل صدام حسين يرحل.. وفاة عزة الدوري ظل صدام حسين يرحل.. وفاة عزة الدوري
طوفان أو تسونامي مدمر.. ماذا يحدث لو انهار سد النهضة؟ طوفان أو تسونامي مدمر.. ماذا يحدث لو انهار سد النهضة؟
بعد زوبعة نسف سد النهضة.. جنوب إفريقيا تعلن جديدا بعد زوبعة نسف سد النهضة.. جنوب إفريقيا تعلن جديدا
حين عشق بيليه ممثلة مصرية وطلب منها الزواج في الكويت حين عشق بيليه ممثلة مصرية وطلب منها الزواج في الكويت
بعد فضله على القلب والرئة.. هل يأتي الفرج من الأسبرين؟ بعد فضله على القلب والرئة.. هل يأتي الفرج من الأسبرين؟
السعودية تستنكر الرسوم المسيئة وترفض أي محاولة للربط بين الإسلام والإرهاب السعودية تستنكر الرسوم المسيئة وترفض أي محاولة للربط بين الإسلام والإرهاب

قبل ان تذهب

ميليشيات أنقرة في غرب ليبيا ترفض اتفاق جنيف
ميليشيات أنقرة في غرب ليبيا ترفض اتفاق جنيف

اكتشف المزيد