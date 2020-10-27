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أفغانستان.. قتيلان وعشرات الجرحى في هجوم على مركز للشرطة

Afghan security forces arrive after a powerful explosion outside the provincial police headquarters in Kandahar province south of Kabul, Afghanistan, Thursday, July 18, 2019. (File photo: AP)
من تفجير سابق في أفغانستان "أرشيفية"

أفغانستان.. قتيلان وعشرات الجرحى في هجوم على مركز للشرطة

مصدر أمني: تم تفجير السيارة عند بوابة قاعدة للقوات الخاصة في الشرطة في خوست

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خوست (أفغانستان) - فرانس برس

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أدى هجوم بسيارة مفخخة على مركز للشرطة الأفغانية، الثلاثاء، تلته اشتباكات لا تزال متواصلة إلى مقتل شرطيين وإصابة عشرات الأشخاص في مدينة خوست المحاذية لباكستان، على ما أفاد مسؤولون.

ووقع الهجوم على مركز الشرطة في خوست صباحاً، وأسفر عن إصابة 14 عنصراً أمنياً و9 مدنيين بجروح.

وعقب التفجير، جرت اشتباكات بالأسلحة النارية لا تزال مستمرة على ما أفاد مراسل لوكالة "فرانس برس".

وتم تفجير السيارة عند بوابة قاعدة للقوات الخاصة في الشرطة في خوست، بحسب مصدر أمني.

وحاولت بعد ذلك مجموعة من المهاجمين اقتحام القاعدة، فاشتبكوا مع قوات الأمن، وفق ما أوضح المتحدث باسم وزارة الداخلية طارق عريان للصحافيين.

وقُتل 4 من المهاجمين فيما يواصل اثنان القتال، بحسب المتحدث.

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ولم تتبن أي جهة حتى الآن الهجوم.

وتشهد أفغانستان تصعيداً في أعمال العنف خلال الأسابيع الأخيرة، في وقت تتواصل المحادثات بين حركة طالبان والحكومة الأفغانية سعياً لوضع حد للنزاع الجاري في البلاد منذ سنوات.

وحذر مسؤولون أفغان وأميركيون مرارا بأن التصعيد يهدد محادثات السلام الجارية في قطر منذ الشهر الماضي.

واستهدفت معظم الهجمات التي نفذتها حركة طالبان قوات الأمن الأفغانية، غير أنها أوقعت العديد من القتلى أيضا بين المدنيين.

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