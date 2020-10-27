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باكستان.. 7 قتلى و70 جريحاً بانفجار في مدرسة لتحفيظ القرآن

أحد عمال الإنقاذ داخل موقع الانفجار

باكستان.. 7 قتلى و70 جريحاً بانفجار في مدرسة لتحفيظ القرآن

الشرطة: أحدهم جلب حقيبة مفخّخة إلى داخل الحصّة التدريسية

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العربية.نت، وكالات

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قال مسؤولون إن انفجاراً وقع في مدرسة دينية بمدينة بيشاور شمال باكستان، الثلاثاء، مما أدى إلى مقتل 7 أشخاص على الأقل بينهم أطفال وإصابة العشرات.

وقال ضابط بالشرطة تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته كونه غير مخول له التحدث إلى وسائل الإعلام "وقع الانفجار في مدرسة، حيث زرع مجهولون متفجرات في كيس بلاستيك". وأضاف أن القتلى بينهم أطفال.

وقال متحدث باسم مستشفى ليدي ريدينغ القريب إنه استقبل 7 قتلى و70 مصابا، الكثير منهم يعاني من حروق جراء الانفجار، بحسب ما نقلت "رويترز".

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ومدينة بيشاور هي عاصمة المقاطعة الحدودية الشمالية الغربية في باكستان.

وفور وقوع الانفجار، قال وقّار عظيم المسؤول في الشرطة لوكالة "فرانس برس" إنّ "الانفجار وقع خلال تدريس القرآن. أحدهم جلب حقيبة (مفخّخة) إلى داخل الحصّة التدريسية. لقد قتل عدة تلاميذ وأصيب آخرون بجروح".

بدوره أكّد محمد علي غندابور، وهو أيضاً مسؤول في الشرطة، وقوع الانفجار والحصيلة، مشيراً إلى أنّ 2 من الجرحى مدرّسان.

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