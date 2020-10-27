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خطف أميركي في النيجر

12 فبراير - فرانس برس
جنود من النيجر - أرشيفية

خطف أميركي في النيجر

تواجه النيجر أزمة أمنية إذ تنفذ جماعات على صلة بتنظيمي القاعدة وداعش هجمات متزايدة على الجيش والمدنيين خاصة في المنطقة الغربية على الحدود مع مالي وبوركينا فاسو.

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دبي - العربية.نت، وكالات

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خُطف مبشّر أميركي في جنوب النيجر في مسالاتا (400 كلم من نيامي)، وفق ما أفاد محافظ منطقة بيرني نكوني ابراهيم أبا ليلي.

وقال المحافظ إن المبشّر الذي يعيش هناك "منذ سنوات عدة"، "خُطف من حديقة في محيط مسالاتا"، وهي قرية مجاورة لبيرني نكوني، في الساعات المبكرة من صباح اليوم الثلاثاء.

ولم تتضح على الفور تفاصيل عملية الخطف ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها بعد.

وتواجه النيجر أزمة أمنية إذ تنفذ جماعات على صلة بتنظيمي القاعدة وداعش هجمات متزايدة على الجيش والمدنيين خاصة في المنطقة الغربية على الحدود مع مالي وبوركينا فاسو.

وتقع بيرنين كوني على مسافة بضع مئات الكيلومترات شرقي المنطقة قرب الحدود مع نيجيريا.

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