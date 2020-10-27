زعيم معارض تركي.. سنطرد هذه الحكومة في أول انتخابات

قال الزعيم المشترك لحزب الشعوب الديمقراطي، مدحت سانجار، "إن الحكومة تخاف من حزب الشعوب الديمقراطي، وإن هذه الحكومة تزيد من هجماتها على الحزب كلما خسرت أكثر".

وأضاف في تصريح أمام الكتلة النيابية لحزبه، الثلاثاء، أن "حزب الشعوب الديمقراطي سيطرد هذه الحكومة في أول انتخابات، وسيواصل مقاومته لهجمات الحكومة حتى موعد الانتخابات".

وتابع سانجار: "الموضوع الوحيد الذي تتعامل به الحكومة بشكل مدروس ومنظم هو الهجوم على حزب الشعوب، لا يوجد موضوع آخر تتعامل معه الحكومة بشكل منظم. نقول لهم: إنكم عبثاً تحاولون، ولكنهم لا يفهمون ذلك، ولكي يفهموا ذلك يجب أن نعزز جهدنا ومقاومتنا، سيدركون أنهم عندما كانوا يهاجموننا، يخسرون، ولكن في وقتها لن ينفعهم هذا الإدراك، سيحاسبون على جميع حيلهم أمام نظام القضاء العادل الذي سيؤسس وقتها".

وأشار أيضاً إلى "الظلم الذي يتعرض له حزبه" بحسب تعبيره، وعلق: "نريد أن نذكرهم أن لا ظلم ولا ظالم يدوم، فقط خلال الشهر الماضي اعتقل المئات من أعضاء حزبنا، ودون أي مبرر، يحاولون كل يوم وضع خطة جديدة للتضييق على حزب الشعوب، ويرسلون التعليمات للقضاة، ويقوم القضاة بتوقيع قرارات الاعتقال، وتبدأ العمليات".

واختتم سانجار كلامه: "يقومون بالدوران حول حلقة فارغة، ولكنهم لا يرون أن دورانهم هذا لا يثنينا ولا يخضعنا، لا يريدون أن يروا ذلك، سنقوم بطرد هذه الحكومة في أول انتخابات، وحتى ذلك الوقت سنقوم بمقاومة جميع هذه الضغوط الفاشية".