  • مباشر
اللغة

أثينا: اليونان وقبرص وإسرائيل تخلق "جغرافيا جديدة للتفاهم"

وزير الخارجية اليوناني نيكوس داندياس (أرشيفية فرانس برس)
شرق المتوسط

أثينا: اليونان وقبرص وإسرائيل تخلق "جغرافيا جديدة للتفاهم"

دندياس يؤكد أن اليونان وقبرص وإسرائيل منفتحة تمامًا على سياسة توسيع التعاون الثلاثي ليشمل دولًا أخرى في المنطقة

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

قال وزير الخارجية اليوناني، نيكوس ديندياس، خلال تصريحات مشتركة مع نظيريه القبرصي والإسرائيلي نيكوس كريستودوليدس وغابي أشكينازي، إن العلاقات اليونانية القبرصية الإسرائيلية ضمان للأمن في المنطقة.

وقال ديندياس، اليوم الثلاثاء، بعد الانتهاء من الاجتماع لوزراء خارجية الدول الثلاث في أثينا، إن اليونان وقبرص وإسرائيل تخلق "جغرافيا جديدة للتفاهم".

وقال وزير الخارجية اليوناني: "لسوء الحظ، يعقد اجتماعنا تحت ضغط الإجراءات الجديدة غير القانونية من جانب تركيا". وأضاف: "في غضون أيام قليلة، تحاول تركيا مرة أخرى من خلال أفعالها نسف أي احتمال للحوار البناء من خلال الانخراط بشكل غير قانوني في مناطق داخل الجرف القاري اليوناني لإجراء عمليات مسح زلزالية غير قانونية أو من خلال استفزاز زيارة نائب الرئيس التركي غير القانونية إلى فاروشا المحتلة".

التحالف يضبط شحنة هيروين وكوكايين بميناء عدن مرسلة للحوثي اليمن اليمن والحوثي التحالف يضبط شحنة هيروين وكوكايين بميناء عدن مرسلة للحوثي

وأضاف دندياس: "نحن نخلق جغرافيا جديدة للتفاهم تتجاوز الصور النمطية القديمة، وتعيد تشكيل خريطة منطقتنا"، مشددًا على أن المخطط مدعوم بقوة من قبل كل من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة "لأنه تأسس على صرح الشرعية الدولية".

وأكد دندياس، كما فعل نظراؤه من قبرص وإسرائيل، أنهم منفتحون تمامًا على سياسة توسيع التعاون الثلاثي ليشمل دولًا أخرى في المنطقة.

"عثمانية جديدة"

وفي وقت سابق، أكد دندياس في كلمة ألقاها أمام البرلمان، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء اليونانية، أن بلاده لا تتسامح مع الادعاءات المنحرفة ولا مع التهديدات بالحرب.

كما اعتبر أن تركيا تتجه نحو العثمانية الجديدة، مضيفاً أن بلاده لا تنصاع للخطوات الأحادية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

إختيار المحرر

هذا السبب يزيد خطر الوفاة بكورونا بنسبة 15% على الأقل! هذا السبب يزيد خطر الوفاة بكورونا بنسبة 15% على الأقل!
7 طرق بسيطة وفعالة للتخلص من دهون الوجه 7 طرق بسيطة وفعالة للتخلص من دهون الوجه

الأكثر قراءة

ظل صدام حسين يرحل.. وفاة عزة الدوري ظل صدام حسين يرحل.. وفاة عزة الدوري
طوفان أو تسونامي مدمر.. ماذا يحدث لو انهار سد النهضة؟ طوفان أو تسونامي مدمر.. ماذا يحدث لو انهار سد النهضة؟
بعد زوبعة نسف سد النهضة.. جنوب إفريقيا تعلن جديدا بعد زوبعة نسف سد النهضة.. جنوب إفريقيا تعلن جديدا
حين عشق بيليه ممثلة مصرية وطلب منها الزواج في الكويت حين عشق بيليه ممثلة مصرية وطلب منها الزواج في الكويت
بعد فضله على القلب والرئة.. هل يأتي الفرج من الأسبرين؟ بعد فضله على القلب والرئة.. هل يأتي الفرج من الأسبرين؟
السعودية تستنكر الرسوم المسيئة وترفض أي محاولة للربط بين الإسلام والإرهاب السعودية تستنكر الرسوم المسيئة وترفض أي محاولة للربط بين الإسلام والإرهاب

قبل ان تذهب

ميليشيات أنقرة في غرب ليبيا ترفض اتفاق جنيف
ميليشيات أنقرة في غرب ليبيا ترفض اتفاق جنيف

اكتشف المزيد