يواصل المرصد السوري لحقوق الإنسان، مواكبة ورصد عملية نقل "المرتزقة" من قبل الحكومة التركية نحو أذربيجان، حيث وصلت دفعة جديدة خلال الساعات والأيام القليلة الفائتة تضم 300 مقاتل، إلا أن تركيا لا تزال تجد صعوبة بالغة بتجنيد المقاتلين والزج بهم في معارك كاراباخ وذلك لرفض شريحة كبيرة من المقاتلين الذهاب للقتال مع القوات الأذربيجانية، بسبب العامل "الطائفي" بالإضافة للخسائر البشرية الكبيرة التي لحقت بصفوف الذاهبين، حتى إن بعض الذين ذهبوا إلى هناك لم يكونوا على دراية أن القوات الأذرية من الطائفة الشيعية وعادوا بعد ذلك إلى سوريا بعد معرفتهم، وفي ظل الأوضاع الصعبة للمقاتلين هناك.

ومع وصول دفعة جديدة من المقاتلين، بلغ تعداد المقاتلين السوريين الذين جرى نقلهم إلى أذربيجان للمشاركة في معارك الإقليم حتى اللحظة، ما لا يقل عن 2350 مرتزقا، عاد منهم 320 مقاتلا بعد أن تنازلوا عن كل شيء بما في ذلك مستحقاتهم المادية.

وفي السياق ذاته، وثق المرصد السوري مقتل ما لا يقل عن 29 مقاتلا من المرتزقة في المعارك إلى جانب القوات الأذرية في حربها ضد القوات الأرمينية ضمن إقليم كاراباخ، كما وصلت جثث نحو 15 منهم إلى الأراضي السورية، وبذلك، ترتفع حصيلة قتلى الفصائل منذ زجهم في الصفوف الأولى للمعارك من قبل الحكومة التركية، أي منذ نهاية شهر أيلول الفائت، إلى ما لا يقل عن 217 قتيلا، بينهم 138 قتيلا جرى جلب جثثهم إلى سوريا فيما لا تزال جثث البقية في أذربيجان.