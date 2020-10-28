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بوتين يعبر لأردوغان عن قلقه من تزايد المرتزقة في كاراباخ

FILE PHOTO: Russian President Vladimir Putin and Turkish President Tayyip Erdogan arrive for a news conference following their talks in Moscow, Russia March 5, 2020. Pavel Golovkin/Pool via REUTERS/File Photo
الرئيسان التركي رجب طيب أردوغان والروسي فلاديمير بوتين (أرشيفية)
أرمينيا و أذربيجان

بوتين يعبر لأردوغان عن قلقه من تزايد المرتزقة في كاراباخ

الكرملين: الرئيسان بحثا في اتصال هاتفي الأوضاع في سوريا وليبيا وناغورنو كاراباخ

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دبي – العربية.نت

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عبرّ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في اتصال هاتفي الثلاثاء، مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان عن قلقه من "تزايد انخراط قاتلين من الشرق الأوسط في صراع ناغورنو كاراباخ"، بحسب بيان للكرملين.

وأضاف الكرملين في بيانه أن الرئيسين بحثا أيضاً الأوضاع في سوريا وليبيا.

وتسعى الدول الكبرى لمنع نشوب حرب أوسع في ناغورنو كاراباخ تشارك فيها تركيا التي أعلنت دعمها القوي لأذربيجان، وروسيا التي أبرمت معاهدة دفاعية مع أرمينيا.

وترفض أذربيجان وتركيا أي حلول مقترحة تسمح باستمرار سيطرة الأرمن على الإقليم. وتقول أرمينيا إنها لن تنسحب من أراض تعتبرها جزءً من تاريخها الوطني وحيث يحتاج المواطنون للحماية.

بومبيو مع نظيره الارميني في واشنطن الأسبوع الماضي
2 صور بومبيو مع نظيره الارميني في واشنطن الأسبوع الماضي
2 صور
بومبيو مع نظيره الارميني في واشنطن الأسبوع الماضي
بومبيو مع نظيره الارميني في واشنطن الأسبوع الماضي
بومبيو مع نظيره الأذربيجاني في واشنطن الأسبوع الماضي
بومبيو مع نظيره الأذربيجاني في واشنطن الأسبوع الماضي
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وقد حث وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أرمينيا وأذربيجان على السعي إلى التوصل لحل دبلوماسي لصراع ناغورنو كاراباخ بينما دخل القتال في الجيب الجبلي والمناطق الواقعة حوله شهره الثاني الثلاثاء فيما يشكل تحدياً لوقف لإطلاق النار تم التوصل إليه في واشنطن.

وعبر مكالمات هاتفية منفصلة، دعا بومبيو الثلاثاء قائدي أرمينيا وأذربيجان، نيكول باشينيان وإلهام علييف، إلى احترام وقف إطلاق النار. وأكد بومبيو أنه لا يوجد "حل عسكري لهذا النزاع".

واستقبل الوزير الأميركي الجمعة كلاً على حدة، نظيريه الأذربيجاني والأرمني، مما أفضى إلى إعلان مشترك لـ"وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية". وقد فشلت هدنتان مشابهتان برعاية روسية وفرنسية، في السابق.

وتبادل الجانبان الاتهامات الثلاثاء بقصف أهداف خارج إقليم ناغورنو كاراباخ نفسه.

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