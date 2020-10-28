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المرأة الحديدية لأردوغان: ابتعد عن تصرفات المراهقين

ميرال أكشنر وأردوغان
ميرال أكشنر وأردوغان

المرأة الحديدية لأردوغان: ابتعد عن تصرفات المراهقين

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دبي - العربية نت 

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انتقدت زعيمة حزب الخير المعارض، ميرال أكشنر، أسلوب وردة فعل الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، حيال التوتر الأخير مع فرنسا، وقالت "عليك أن تبتعد عن توظيف سياسة تركيا الخارجية لتشبع أنانيتك، الرد على قادة البلدان الأجنبية الذين يتصرفون كالمراهقين، لا يجب أن يكون عبر تصرفات مراهقة مشابهة".

ميرال أكشنر وأردوغان
ميرال أكشنر وأردوغان

وأضافت أكشنر، خلال اجتماع الكتلة البرلمانية لحزبها في البرلمان، الأربعاء، "يجب أن لا تكون سمة تركيا، الإساءة لمن يسيء، بل جعل المسيء يندم، ولكن هذا لا يكون عبر الكلام، فكثيرو الكلام هم غالباً الضعفاء".

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وتابعت: "إن الرجل القوي ليس من يقول، أنت يا فرنسا، أنت يا أميركا، أنت يا إسرائيل، ثم خلف الستائر يخاطبهم كالأحباب، إن الرجل القوي ليس من يدعو مواطنيه لمقاطعة البضائع، ويهدم شعبه لأجل مصالحه، الرجل القوي هو الذي يفعل ما يجب أن يكون، القوة تأتي عندما تحكم الديمقراطية والعدالة، القوة تأتي عندما تكون صاحب اقتصاد قوي ومتين".

وختمت أكشنر كلامها بالقول "عندما ترد على إساءة ماكرون بإساءة أكبر، فأنت تزيد من قوة موقفه أمام عامة شعبه، لذلك أقول لأردوغان، إن أسلوبك الذي اتبعته في الرد على ماكرون لم يجعله يندم، بل على العكس، دعم موقفه".

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