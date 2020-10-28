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تشيكيا تصنف حزب الله بجناحيه العسكري والسياسي منظمة إرهابية

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حسن نصر الله

تشيكيا تصنف حزب الله بجناحيه العسكري والسياسي منظمة إرهابية

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دبي _ العربية.نت

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صنف برلمان تشيكيا، اليوم الأربعاء، حزب الله بجناحيه العسكري والسياسي منظمة إرهابية.

وكانت غواتيمالا قد صنفت حزب الله كمنظمة إرهابية، رسميا، الجمعة الماضي، في خطوة لاقت إشادة من عدة دول حول العالم.

وشمل تصنيف غواتيمالا لحزب الله التنظيم كاملا بجميع فروعه.

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ورحبت الولايات المتحدة بقرار غواتيمالا تصنيف "حزب الله" منظمة إرهابية. وأشاد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو بالقرار، وكتب عبر حسابه الرسمي على "تويتر" أن "العالم بات يعرف حقيقة (حزب الله)". وأضاف: "إننا ندعو باقي الدول في المنطقة إلى أن تحذو حذو غواتيمالا وأن تعمل على قطع قدراته على التخطيط لهجمات إرهابية وجمع الأموال".

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