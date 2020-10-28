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بيني غانتس: في لبنان أصوات تتحدث عن السلام مع إسرائيل

Benny Gantz (R), Israel's Alternate Prime Minister and Defence Minister, mask-clad due to the COVID-19 coronavirus pandemic, arrives to attend the Deadly Arrow military drill near Kibbutz Ravid in the northern part of Israel on October 27, 2020. The largest military drill of the year, Deadly Arrow is meant to simulate a war against Hezbollah as part of efforts to improve the Israeli military's attack capabilities.
بيني غانتس خلال زيارته لشمال إسرائيل
حزب الله

بيني غانتس: في لبنان أصوات تتحدث عن السلام مع إسرائيل

وزير الدفاع الإسرائيلي يحذّر: "إذا قام حزب الله بعمل ضد إسرائيل، فسيدفع لبنان الثمن"

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العربية.نت – وكالات

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قال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس الثلاثاء، عشية الجولة الثانية من المحادثات بين البلدين لترسيم حدودهما البحرية، إن في لبنان "أصواتاً إيجابيةً" تتحدث عن "سلام مع إسرائيل".

بيني غانتس خلال زيارته لشمال إسرائيل
بيني غانتس خلال زيارته لشمال إسرائيل

وبدأ لبنان وإسرائيل، وهما في حالة حرب رسمياً، في 14 أكتوبر جولة أولى من المناقشات من أجل إزالة العقبات أمام التنقيب عن النفط والغاز في جزء متنازع عليه من حدودهما في البحر المتوسط.

وتعقد المحادثات التي ترعاها الولايات المتحدة في مقر بعثة الأمم المتحدة في بلدة الناقورة الحدودية في جنوب لبنان، في وقت وقعت فيه إسرائيل اتفاقات لتطبيع علاقاتها مع ثلاث دول عربية.

وقال مسؤولون لبنانيون إن محادثاتهم تتعلق بالحدود وليس بتطبيع العلاقات، الأمر الذي لم يمنع هذا الأسبوع ابنة الرئيس اللبناني ميشال عون من القول إنها "لا تمانع" إقامة سلام مع إسرائيل.

وقال بيني غانتس الثلاثاء خلال زيارة لشمال إسرائيل: "أسمع أصواتاً إيجابية تأتي من لبنان وتتحدث حتى عن السلام مع إسرائيل وتعمل معنا في قضايا مثل الحدود البحرية". وأشرف بيني غانتس خلال زيارته على تدريبات لإعداد الجيش لهجوم محتمل من قبل حزب الله اللبناني.

بيني غانتس خلال زيارته لشمال إسرائيل
بيني غانتس خلال زيارته لشمال إسرائيل

وتعود آخر مواجهة كبيرة بين حزب الله وإسرائيل إلى صيف عام 2006. ومنذ ذلك الحين، يتبادل المعسكران إطلاق النار بشكل متقطع على طول الحدود بين البلدين، ويهاجم سلاح الجو الإسرائيلي مواقع فصائل تدعمها إيران في سوريا المجاورة، بما في ذلك حزب الله.

لبنان.. جولة ثانية من مفاوضات ترسيم الحدود مع إسرائيل العرب والعالم لبنان.. جولة ثانية من مفاوضات ترسيم الحدود مع إسرائيل

وحذر غانتس من أنه "إذا قام حزب الله بعمل ضد إسرائيل، فسيدفع لبنان الثمن.. نحن مستعدون لهذه اللحظة التي آمل ألا تأتي أبداً".

يذكر أن كلودين عون، ابنة الرئيس اللبناني ميشال عون، كانت قد قالت، في مقابلة تلفزيونية الاثنين، إن "لا مانع" من التفكير في التوصل إلى سلام مع إسرائيل "لكن بعد حل كل المشكلات"، مشيرةً بشكل خاص إلى ترسيم الحدود وقضية اللاجئين الفلسطينيين والموارد الطبيعية من مياه ونفط وغاز.

وعلى سؤال "عندما نحل المشكلات وننهي ترسيم الحدود، كلودين عون لا تمانع أن تبرم الدولة اتفاق سلام مع اسرائيل؟"، أجابت ابنة الرئيس اللبناني: "لماذا سأمانع؟ هل المطلوب أن نبقى في حالة حرب يعني؟".

كلودين عون ابنة الرئيس اللبناني ميشال عون
كلودين عون ابنة الرئيس اللبناني ميشال عون
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