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حميدتي: السودان لم يتعرض لضغوط أميركية والتطبيع مكسب لنا

لدى وصوله مطار جوبا
نائب رئيس المجلس الانتقالي السوداني حمدان دقلو
السودان و إسرائيل

حميدتي: السودان لم يتعرض لضغوط أميركية والتطبيع مكسب لنا

نائب الرئيس الانتقالي السوداني قال إن مصير قواته الدمج في الجيش السوداني، "هي منه وستعود إليه"، وفق ما نصت عليه اتفاقية السلام بين الحكومة والحركات المسلحة

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دبي - العربية.نت

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قال نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني محمد حمدان "دقلو" إن الموقف التاريخي للسودان من القضية الفلسطينية لا يمنعه من إقامة علاقات طبيعية مع إسرائيل، واصفاً سلاح المقاطعة بأنه بلا قيمة، ولم يستفد منه أحد.

بومبيو وحمدوك في الخرطوم
بومبيو وحمدوك في الخرطوم

وأكد أن 90% من السودانيين يدعمون إقامة علاقات مع إسرائيل، في الوقت الذي يقفون فيه إلى جانب حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة.

"لم نتعرض للابتزاز"

وأكد دقلو في حوار مع "الشرق الأوسط"، أن بلاده لم تتعرض لأي ابتزاز من الولايات المتحدة للتطبيع مع إسرائيل، مشيراً إلى أن هذا الخيار كان خيار السودانيين. واضح أن "اللاءات الثلاث" التي أطلقها مؤتمر القمة العربي في الخرطوم عام 1967 "لا سلام، لا مفاوضات، لا اعتراف بإسرائيل" لم تفد السودان شيئاً، "لذلك نعمل للتصالح مع كل العالم، وإسرائيل جزء منه".

وأضاف: "عانينا من العزلة الدولية لأكثر من 27 عاماً، بسبب إدراجنا في قائمة الإرهاب الأميركية... لذلك نسعى للتصالح مع العالم". وقال: "إسرائيل جزء من العالم، والسلام معها يحقق مكاسب لنا".

علما السودان وإسرائيل
علما السودان وإسرائيل

ووصف دقلو الحرب في دارفور بأنها كانت تمرداً ضد الدولة. وقال الدولة هي المسؤولة عن الجرائم التي ارتكبت، نافياً بشدة حدوث "تطهير عرقي"، وقال: "الذين يروجون لهذه المزاعم، كانوا يريدون الانتصار لقضيتهم".

"مخطط لعمليات قتل"

وكشف دقلو رفضه طلب الرئيس المعزول عمر البشير ضرب المتظاهرين، بقوله: "قلت له بوضوح؛ قوات الدعم السريع لن تضرب المحتجين"، وتابع: "النظام المعزول كان يخطط لعمليات قتل بطريقة بشعة وواسعة، لذلك استدعينا قوات الدعم السريع لحماية المتظاهرين".

الاحتجاجات السودانية - أرشيفية
الاحتجاجات السودانية - أرشيفية

وأشار قائد الدعم السريع إلى أن مصير قواته الدمج في الجيش السوداني، "هي منه وستعود إليه"، وفق ما نصت عليه اتفاقية السلام بين الحكومة والحركات المسلحة.

وحول لقائه بالمدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، إبان زيارتها للسودان، قال دقلو: "تحدثت معها حول تحقيق العدالة لضحايا دارفور، لكنها لم تطلب تسليم المطلوبين بأوامر قبض لـ(الجنائية)".

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