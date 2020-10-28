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شيخ الأزهر يدعو لإقرار تشريع عالمي يجرم معاداة المسلمين

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شيخ الأزهر

شيخ الأزهر يدعو لإقرار تشريع عالمي يجرم معاداة المسلمين

شيخ الأزهر يعلن إطلاق منصة عالمية للتعريف بالنبي بلغات متعددة

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دبي - العربية.نت

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دعا شيخ الأزهر، الدكتور أحمد الطيب، المجتمع الدولي إلى إقرار تشريع عالمي يجرم معاداة المسلمين، كما أعلن إطلاق منصة عالمية للتعريف بالنبي بلغات متعددة.

وأضاف: "على المسلمين ان يتقيدوا بالتزام الطرق السلمية والقانونية والعقلانية في مقاومة خطاب الكراهية والحصول على حقوقهم المشروعة اقتداء بنبيهم الكريم محمد صلى الله عليه وسلم"، وذلك بعد أزمة الرسوم المسيئة للنبي محمد في فرنسا.

وأضاف "هذه الرسوم المسيئة عبث وتهريج وانفلات وعداء صريح للدين الإسلامي ولنبيه الكريم". وقال الطيب "من المؤلم أن تتحول الإساءة للإسلام إلى أداة لحشد الأصوات والمضاربة في أسواق الانتخابات".

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