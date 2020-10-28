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اليوم.. جولة ثانية من مفاوضات ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل

مقر اجتماع الوفد المفاوض في ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل (أرشيفية - فرانس برس)
لبنان

اليوم.. جولة ثانية من مفاوضات ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل

يُجري وفد روسي زيارة للمنطقة تشمل دمشق وبيروت عنوانها النازحون وجوهرها ترسيم الحدود اللبنانية مع إسرائيل ودفع دمشق إلى مفاوضات مع إسرائيل

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دبي - العربية.نت

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تشهد منطقةُ الناقورة اللبنانية، اليوم، الجولةَ الثانية من مفاوضاتِ ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، وذلك في مقر قوات اليونيفيل الأممية.

وسائل إعلام لبنانية أوضحت أن أسبابا تقنيةً كانت وراء تأجيل الموعد المقرر، وأشارت إلى تجاوب الجانبين اللبناني والإسرائيلي مع طلبٍ أميركي بتأجيل الجلسة حتى وصول بعض المعدات التقنية التي يحتاجها رئيسُ الوفد الأميركي السفير جون دورشر، والتي تسمح له بإتمام المهمة المكلّف بها في ملف التفاوض.

من الحدود الإسرائيلية اللبنانية
من الحدود الإسرائيلية اللبنانية

في الأثناء يُجري وفد روسي زيارة للمنطقة تشمل دمشق وبيروت عنوانها النازحون وجوهرها ترسيم الحدود اللبنانية مع إسرائيل ودفع دمشق إلى مفاوضات مع إسرائيل.

صفقاتِ سلام جديدة في المنطقة

وكان وزيرُ الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس أشار إلى احتمال إبرام صفقاتِ سلام جديدة في المنطقة وإقامة علاقات مع إسرائيل قد يكون لبنان طرفا بها.

وخلال تفقده تدريبات عسكرية على مقربة من المنطقة الحدودية مع سوريا ولبنان، أشار غانتس إلى أنه يسمع أصواتا إيجابية في لبنان تتحدث ربما عن السلام وإقامة علاقات مع إسرائيل، وذلك وفق ما نقلت عنه صحيفة هآرتس، مضيفا أن هذا الكلام مرحبٌ به، "ويجب أن يعلم اللبنانيون أن مشكلتَهم هي حزب الله وليس إسرائيل"، على حد قوله، مؤكدا في الوقت ذاته أنه في حال تحرك حزبُ الله ضد إسرائيل فسيدفع لبنان الثمن لذلك.

غانتس
غانتس

وكان الوفدان، اللبناني والإسرائيلي، عقدا الثلاثاء، جولة جديدة من مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين البلدين. وعُقد اجتماع ثلاثي في مقر الأمم المتحدة في الناقورة (جنوب لبنان) الثلاثاء برئاسة قائد قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل" ورئيس البعثة اللواء ستيفانو ديل كول.

وتناول الاجتماع، بحسب بيان للجيش اللبناني، "الحوادث الأخيرة التي حصلت على طول الخط الأزرق" الفاصل حالياً بين البلدين.

وطالب الجانب اللبناني عبر "اليونيفيل" تسلمه "خرائط التحصينات" التي كان الجانب الإسرائيلي قد أقامها أثناء الاحتلال، وقد عثر الجيش اللبناني واليونيفيل على إحداها بتاريخ 24/4/2020 في محيط بلدة الغجر.

رئيس البعثة اللواء ستيفانو ديل كول
رئيس البعثة اللواء ستيفانو ديل كول

من جهتها أصدرت وزارة الطاقة الإسرائيلية بياناً أكدت فيه انعقاد لقاء ثان غداً بين الطرفين في الناقورة لبحث ترسيم الحدود، وذلك بحضور الوسيط الأميركي جون دروشر. كما من المرتقب عقد لقاء آخر يوم الخميس، حسب ما جاء في البيان.

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