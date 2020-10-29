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غصن بين أميركا واليابان.. ومتهمان بمساعدته على الهرب

كارلوس غصن

غصن بين أميركا واليابان.. ومتهمان بمساعدته على الهرب

قاضٍ أميركي يأمر بتأجيل تسليم طوكيو الرجلين

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت، رويترز

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عادت قضية تهريب رئيس شركة نيسان السابق كارلوس غصن من اليابان إلى الواجهة من جديد.

فقد وافقت وزارة الخارجية الأميركية على تسليم اليابان رجلين من ولاية ماساتشوستس تتهمهما السلطات اليابانية بالمساعدة في تهريب غصن من البلاد خلال انتظاره المحاكمة في مخالفات مالية.

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وكشف محامو العسكري السابق بالقوات الخاصة الأميركية مايكل تايلور وابنه بيتر عن قرار الوزارة في وثيقة قضائية بمحكمة بوسطن الاتحادية.

يأتي هذا في وقت أمر قاض أميركي بتأجيل تسليم طوكيو الرجلين.

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