هجوم ثانٍ يضرب فرنسا.. والشرطة تقتل المنفذ

في هجوم ثانٍ، الخميس، قتلت الشرطة الفرنسية بالرصاص شخصاً في مونتفافيه بالقرب من مدينة أفينيون جنوب البلاد بعدما هدد المارة بمسدس.

يشار إلى أنه في وقت سابق الخميس، ذكرت الشرطة ومسؤولون أن مهاجماً يحمل سكيناً قطع رأس امرأة وقتل اثنين آخرين في هجوم عند كنيسة بمدينة نيس.

وقال رئيس بلدية نيس، كريستيان إستروزي، على تويتر إن الهجوم وقع في أو قرب كنيسة نوتردام وإن الشرطة ألقت القبض على المهاجم، مضيفاً أن أحد القتلى سقط داخل الكنيسة ويعتقد أنه حارسها.

كما صرح إستروزي للصحافيين: "أطلقت الشرطة النار على المهاجم المشتبه به في أثناء القبض عليه وهو في طريقه إلى المستشفى ولا يزال على قيد الحياة".

إلى ذلك فرضت الشرطة المسلحة بأسلحة آلية طوقاً أمنياً حول الكنيسة الواقعة بشارع جان ميديسان في نيس، وهو شارع التسوق الرئيسي بالمدينة، وفق ما أفاد صحافيون من رويترز في مكان الحادث. وكانت هناك سيارات إسعاف وسيارات إطفاء في الموقع.

يأتي هذا بعد ذبح أستاذ التاريخ الفرنسي صموئيل باتي، في 16 أكتوبر الحالي على يد الشيشاني عبد الله أنزوروف البالغ 18 عاماً، الذي ارتكب الجريمة قرب المدرسة التي يعلم فيها باتي في أحد أحياء باريس.