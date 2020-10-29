  • مباشر
اللغة

هجوم ثانٍ يضرب فرنسا.. والشرطة تقتل المنفذ

هجوم ثانٍ يضرب فرنسا.. والشرطة تقتل المنفذ

المهاجم هدد المارة بمسدس في مونتفافيه بالقرب من مدينة أفينيون جنوب البلاد

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

في هجوم ثانٍ، الخميس، قتلت الشرطة الفرنسية بالرصاص شخصاً في مونتفافيه بالقرب من مدينة أفينيون جنوب البلاد بعدما هدد المارة بمسدس.

يشار إلى أنه في وقت سابق الخميس، ذكرت الشرطة ومسؤولون أن مهاجماً يحمل سكيناً قطع رأس امرأة وقتل اثنين آخرين في هجوم عند كنيسة بمدينة نيس.

صور جديدة لمنشأة نطنز.. إيران تخبئ محطتها تحت الأرض إيران صور جديدة لمنشأة نطنز.. إيران تخبئ محطتها تحت الأرض

وقال رئيس بلدية نيس، كريستيان إستروزي، على تويتر إن الهجوم وقع في أو قرب كنيسة نوتردام وإن الشرطة ألقت القبض على المهاجم، مضيفاً أن أحد القتلى سقط داخل الكنيسة ويعتقد أنه حارسها.

كما صرح إستروزي للصحافيين: "أطلقت الشرطة النار على المهاجم المشتبه به في أثناء القبض عليه وهو في طريقه إلى المستشفى ولا يزال على قيد الحياة".

أفراد من قوات الأمن الفرنسية في موقع قرب كنيسة نوتردام
أفراد من قوات الأمن الفرنسية في موقع قرب كنيسة نوتردام

إلى ذلك فرضت الشرطة المسلحة بأسلحة آلية طوقاً أمنياً حول الكنيسة الواقعة بشارع جان ميديسان في نيس، وهو شارع التسوق الرئيسي بالمدينة، وفق ما أفاد صحافيون من رويترز في مكان الحادث. وكانت هناك سيارات إسعاف وسيارات إطفاء في الموقع.

يأتي هذا بعد ذبح أستاذ التاريخ الفرنسي صموئيل باتي، في 16 أكتوبر الحالي على يد الشيشاني عبد الله أنزوروف البالغ 18 عاماً، الذي ارتكب الجريمة قرب المدرسة التي يعلم فيها باتي في أحد أحياء باريس.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

إختيار المحرر

مصيبة عن متعافي كورونا.. مضادات تهاجم الجسم بدل الفيروس مصيبة عن متعافي كورونا.. مضادات تهاجم الجسم بدل الفيروس
لهذا صوّت الأميركيون السمر للحزب الديمقراطي عام 1936 لهذا صوّت الأميركيون السمر للحزب الديمقراطي عام 1936

الأكثر قراءة

"الموارد البشرية" توضح حقيقة إلغاء نظام الكفالة في السعودية
خبر صادم ينسف نظرية خبر صادم ينسف نظرية "المناعة الطبيعية" لكورونا
تركاه حتى توفي وتحللت جثته.. 3 اتهامات لوالدي رضيع مات جوعا تركاه حتى توفي وتحللت جثته.. 3 اتهامات لوالدي رضيع مات جوعا
التحالف: تدمير مسيرات مفخخة حوثية أطلقت نحو السعودية التحالف: تدمير مسيرات مفخخة حوثية أطلقت نحو السعودية
هكذا قد يصبح بايدن الرئيس الأميركي المقبل حتى لو خسر بنسلفانيا  هكذا قد يصبح بايدن الرئيس الأميركي المقبل حتى لو خسر بنسلفانيا 
المرأة الحديدية لأردوغان: ابتعد عن تصرفات المراهقين المرأة الحديدية لأردوغان: ابتعد عن تصرفات المراهقين

قبل ان تذهب

دراسة مرعبة: كورونا يسبب شيخوخة بالدماغ قدرها 10 سنوات
دراسة مرعبة: كورونا يسبب شيخوخة بالدماغ قدرها 10 سنوات

اكتشف المزيد