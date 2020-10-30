مشاهد لمبانٍ تنهار.. 4 قتلى بزلزال تركيا و120 جريحاً

في حصيلة جديدة، كشف عنها، الجمعة، وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، قُتل 4 أشخاص وجرح 120 شخصاً آخرين بزلزال قوته 6.6 درجة بمقياس ريختر، مركزه بحر إيجه على عمق 16.5 كيلومتر، ضرب غرب البلاد.

وكشفت المعلومات أن الزلزال قد وقع في ولاية إزمير وشعر به سكان الولايات المجاورة حتى إسطنبول.

كما أفادت مصادر أخرى بانهيار مبانٍ في إزمير التركية عقب الزلزال.

انهيار مبانٍ

وأعلن وزير الداخلية التركي أن المعلومات الواردة أفادت حتى الآن بانهيار 6 مبانٍ في منطقتين بولاية إزمير.

وفي يناير/ كانون الأول من العام الجاري، ضرب تركيا زلزال بقوة 6.8 درجة، خلّف عشرات القتلى، كما تلت الزلزال 147 هزة ارتدادية في أنحاء عدة من البلاد.

كما شعر به حينها سكان بقبرص وسوريا ولبنان والعراق وإيران، وكان على عمق أقل من 7 كيلومترات، ومركزه بلدة سياحية تطل في المقاطعة على بحيرة "هزار" منبع نهر دجلة.

وتبعد 550 كيلومتراً عن العاصمة أنقرة، هي Sivrice البالغ عدد سكانها 4 آلاف، فأدى إلى انهيار بعض أبنيتها، وهرع السكان بذعر شديد إلى الشوارع والمشاعات، حيث أظهرت مقاطع مصورة، بثتها محطات تلفزيونية، فرق الإنقاذ وهي تبحث عن ناجين.

يذكر أن ظاهرة الزلازل في تركيا طبيعية، تتكرر باستمرار تقريبا، وأسوأها ضرب مدينة İzmit بقوة 7.6 درجة، وفاجأ سكانها النيام في الثالثة فجر 17 أغسطس 1999 فحصد 17 ألف قتيل، منهم 1000 بإسطنبول، وترك 500 ألف بلا مأوى، فحل في المدينة الواقعة بالغرب التركي خراب جعلها منكوبة، تعاني مما حدث حتى الآن.