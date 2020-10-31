جنيف.. خطوات عاجلة لوقف الصراع بين أرمينيا وأذربيجان

بعد معارك متواصلة منذ أكثر من شهر تسببت في مقتل المئات ونزوح عشرات الآلاف وفشل 3 هدنات في وقف إطلاق النار، أفاد بيان مشترك صادر عن قوى كبرى اليوم الجمعة بأن وزيري خارجية أرمينيا وأذربيجان اتفقا على مجموعة من الخطوات العاجلة لحل الصراع بينهما في إقليم ناغورونو كارباخ بعد عقد محادثات.

إلى ذلك، قال البيان الصادر عن مبعوثين من روسيا وفرنسا والولايات المتحدة إن الوزيرين اجتمعا في جنيف واتفقا على عدم الاستهداف العمدي للمدنيين وبدء عملية لتبادل الجثث في أرض المعركة وتقديم قوائم بالأسرى والمعتقلين خلال أسبوع بهدف تبادلهم.

آليات لوقف النار

وأشار البيان إلى أن الدولتين ستتواصلان من أجل مناقشة قضايا "متعلقة بآليات محتملة للتحقق من وقف إطلاق النار".

وفي وقت سابق الجمعة، أعلنت أرمينيا وقوع معارك حامية، فيما اقتربت القوات الأذربيجانية من مدينة إستراتيجية رئيسية في منطقة ناغورنو كارباخ.

"قوات حفظ سلام روسية"

وقال رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينان لصحيفة "ديلي تلغراف" البريطانية إنه يفضل دخول قوات حفظ سلام روسية إلى المنطقة المتنازع عليها بعد ثلاث محاولات لوقف إطلاق النار من جانب الوسطاء الدوليين.

من جهته، كشف أرايك هاروتيونيان رئيس ناغورنو كاراباخ، أن القوات الأذربيجانية تقدمت إلى مسافة خمسة كيلومترات من مدينة شوشة الاستراتيجية، مضيفاً أن "من يسيطر على شوشة يسيطر على أرتساخ"،، طالباً دعماً للدفاع عن المدينة.

كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قال الخميس إن تركيا يجب أن تكون ضمن الدول المشاركة في المحادثات الرامية إلى وقف القتال.

وأوقع الصراع الذي احتدم منذ الشهر الماضي، مئات القتلى حتى الآن من الجانبين، كما أدى إلى نزوح الآلاف من الإقليم الساعي للاستقلال عن أذربيجان والذي تقطنه أكثرية من أصول أرمنية في حين تهاوت 3 اتفاقيات لوقف إطلاق النار برعاية دولية، وسط دعوات متتالية إلى الهدنة وحل الخلاف بين باكو ويريفان سلمياً.