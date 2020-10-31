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مسؤول بحزب ألماني: أردوغان يروج للإرهاب في أوروبا

رجب طيب أردوغان
رجب طيب أردوغان

مسؤول بحزب ألماني: أردوغان يروج للإرهاب في أوروبا

خبير الشؤون الخارجية في حزب الخضر الألماني: أردوغان يصب الزيت باستمرار على النار ما يسهم في العنف والإرهاب

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دبي - العربية.نت

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عقب هجوم نيس الدامي في فرنسا الذي راح ضحيته 3 أشخاص على يد شاب تونسي، قال خبير الشؤون الخارجية في حزب الخضر الألماني جيم أوزدمير، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يروج للإرهاب في أوروبا.

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إلى ذلك، طالب أوزدمير في تصريحات نقلتها صحف شبكة "دويتشلاند" الألمانية الجمعة، اتخاذ إجراءات ضد كل هؤلاء المحرضين الذين يواصلون تأجيج العنف لأغراضهم الخاصة بدافع حسابات رخيصة". بحسب صحيفة الشرق الأوسط.

وأضاف أن أردوغان يصب الزيت باستمرار على النار، وبالتالي يسهم في العنف والإرهاب".

ويرى خبير الشؤون الخارجية في حزب الخضر أن ألمانيا تحتاج إلى تعامل مختلف مع المنظمات المتطرفة. وتابع "على هذه المنظمات أن تنشأ بالكامل وفقاً لدستورنا وأن تصبح مستقلة عن حكومات أجنبية".

كان الاتحاد الأوروبي قد دان خطابات أردوغان وغيره من المسؤولين في الحكومة، واعتبرها قادة أوروبيون استفزازية، وتصب الزيت على النار، . واعتبر الاتحاد أن خطاب الرئيس التركي"غير مقبول على الإطلاق".

وقُتل ثلاثة أشخاص على الأقل في هجوم في فرنسا أمس (الخميس)، وأصيب عدد آخر في الهجوم واعتُقل الجاني المشتبه به.

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