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تركيا تمدد مجدداً مهمة سفينتها المثيرة للجدل في شرق المتوسط

This handout photograph released by the Turkish Defence Ministry on August 12, 2020, shows Turkish seismic research vessel 'Oruc Reis' heading in the west of Antalya on the Mediterranean Sea. Greek Prime Minister on August 12, 2020 urged Turkey to show logic in a naval showdown in the Eastern Mediterranean over energy exploration which he warned could lead to a military accident. Tensions were stoked on August 10 when Ankara dispatched the research ship Oruc Reis accompanied by Turkish naval vessels off the Greek island of Kastellorizo in the eastern Mediterranean.
سفينة الرصد الزلزالي "عروج ريس"
شرق المتوسط

تركيا تمدد مجدداً مهمة سفينتها المثيرة للجدل في شرق المتوسط

أعلنت البحرية التركية في رسالة عبر نظام الإنذارات البحري "نافتيكس" أن سفينة "عروج ريس" ستواصل مهمّتها حتى 14 نوفمبر

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دبي – العربية.نت

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مدّدت تركيا مرة جديدة الأحد مهمة سفينة للتنقيب عن الغاز بمنطقة في شرق المتوسط تتنازع عليها مع اليونان، رغم احتجاجات أثينا التي تندد بـ"نشاط غير قانوني".

وأعلنت البحرية التركية في رسالة عبر نظام الإنذارات البحري "نافتيكس" أن سفينة الرصد الزلزالي "عروج ريس" ستواصل مهمّتها حتى 14 نوفمبر.

سفينة الرصد الزلزالي "عروج ريس"
سفينة الرصد الزلزالي "عروج ريس"

ويأتي هذا الإعلان في وقت أظهرت تركيا واليونان تضامنهما في الأيام الأخيرة بعدما ضربهما زلزال.

وأثار إرسال السفينة التي أصبحت رمزاً لأطماع أنقرة في الغاز، تصعيداً في التوتر مع أثينا في الأشهر الأخيرة.

وتتهم اليونان تركيا بانتهاك القانون البحري الدولي عبر التنقيب في مياهها، خصوصاً حول جزيرة كاستيلوريزو وتطالب بفرض عقوبات أوروبية على أنقرة.

سفينة الرصد الزلزالي "عروج ريس" قبالة انطاليا في سبتمبر الماضي
سفينة الرصد الزلزالي "عروج ريس" قبالة انطاليا في سبتمبر الماضي
بعد طلب أرمينيا مساعدة روسيا.. وزير الخارجية التركي يزور أذربيجان        العرب والعالم أرمينيا و أذربيجان بعد طلب أرمينيا مساعدة روسيا.. وزير الخارجية التركي يزور أذربيجان       

في المقابل، تقول تركيا إنه لديها الحق في إجراء عمليات تنقيب عن موارد الطاقة في هذه المنطقة من شرق المتوسط، مؤكدةً أن وجود جزيرة كاستيلوريزو الصغيرة قرب سواحلها لا يكفي لفرض سيادة أثينا.

وفي خطوة تهدئة، سحبت أنقرة سفينة "عروج ريس" في سبتمبر من المنطقة، قبل أن تعيد إرسالها من جديد في 12 أكتوبر، ومذلك مدّدت مرات عدة مهمّتها.

وكثّفت أثينا احتجاجاتها على إرسال السفينة التركية، منددةً بـ"نشاط غير قانوني" ومعتبرةً أنها بمثابة "تهديد مباشر للسلام والأمن في المنطقة".

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