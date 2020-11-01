كندا.. قتيلان و5 جرحى في هجوم بسلاح أبيض وتوقيف مشتبه به

أفادت مراسلة "العربية"، الأحد، بسقوط قتيلين اثنين و5 جرحى بهجوم في مدينة كيبيك الكندية، واعتقال مشتبه به.

وأكد المتحدث باسم الشرطة الكندية، إتين دويون، للإذاعة الكندية سقوط قتيلين وإصابة 5 أشخاص في الحادث، بحسب ما نقلت صحيفة "ذا غارديان" The Guardian، وأشار إلى أن المشتبه به في منتصف العشرينات من العمر.

وبحسب دويون، الذي لم يحدد أسباب هذه الهجمات التي تزامنت مع عيد الهالوين، فإن الهجمات وقعت في ساعة متأخرة من مساء السبت في مدينة كيبيك القديمة، وتم توقيف المشتبه به، وأنه "رجل في منتصف العشرينات من عمره"، مسلح بسيف ويرتدي أزياء من "العصور الوسطى".

وكانت الشرطة الكندية قد أعلنت، في وقت سابق، فجر الأحد، عن سقوط "عدد من الضحايا" في هجوم بسلاح أبيض، مشيرة إلى توقيف مشتبه به في الحادث الذي شهدته مدينة كيبيك، بالقرب من المجلس التشريعي الإقليمي في "عيد الهالوين".

Le poste de commandement du @SPVQ_police est déployé devant l'hôtel du Parlement du Québec. pic.twitter.com/WEjxJeqquK — ICI Québec (@iciquebec) November 1, 2020

وطالبت الشرطة المواطنين بالبقاء في منازلهم، قبل إعلان توقيف مشتبه به.

كما أعلنت الشرطة أنه تم نقل 5 أشخاص مصابين، إلا أنها لم تفصح وقتها عن تفاصيل حول إصاباتهم أو دوافع الهجوم.

وأعلنت شرطة كيبيك أنها أوقفت رجلاً يشتبه بأنه تسبب في سقوط "عدد من الضحايا بسلاح أبيض" في المدينة الكندية.

وقالت الشرطة في تغريدة على "تويتر": "قبيل الساعة الواحدة أوقفت إدارة شرطة مدينة كيبيك مشتبهاً به"، داعية سكان المدينة إلى "البقاء في الداخل وإقفال الأبواب" لأن "تحقيقا ما زال جاريا".