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كندا.. قتيلان و5 جرحى في هجوم بسلاح أبيض وتوقيف مشتبه به

صورة نشرتها الشرطة الكندية 2
من موقع الهجوم بكندا

كندا.. قتيلان و5 جرحى في هجوم بسلاح أبيض وتوقيف مشتبه به

الشرطة طالبت المواطنين بالبقاء في منازلهم قبل إعلان توقيف مشتبه به في منتصف العشرينات

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت، وكالات

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أفادت مراسلة "العربية"، الأحد، بسقوط قتيلين اثنين و5 جرحى بهجوم في مدينة كيبيك الكندية، واعتقال مشتبه به.

وأكد المتحدث باسم الشرطة الكندية، إتين دويون، للإذاعة الكندية سقوط قتيلين وإصابة 5 أشخاص في الحادث، بحسب ما نقلت صحيفة "ذا غارديان" The Guardian، وأشار إلى أن المشتبه به في منتصف العشرينات من العمر.

وبحسب دويون، الذي لم يحدد أسباب هذه الهجمات التي تزامنت مع عيد الهالوين، فإن الهجمات وقعت في ساعة متأخرة من مساء السبت في مدينة كيبيك القديمة، وتم توقيف المشتبه به، وأنه "رجل في منتصف العشرينات من عمره"، مسلح بسيف ويرتدي أزياء من "العصور الوسطى".

صورة نشرتها الشرطة الكندية من موقع الحادث
صورة نشرتها الشرطة الكندية من موقع الحادث

وكانت الشرطة الكندية قد أعلنت، في وقت سابق، فجر الأحد، عن سقوط "عدد من الضحايا" في هجوم بسلاح أبيض، مشيرة إلى توقيف مشتبه به في الحادث الذي شهدته مدينة كيبيك، بالقرب من المجلس التشريعي الإقليمي في "عيد الهالوين".

وطالبت الشرطة المواطنين بالبقاء في منازلهم، قبل إعلان توقيف مشتبه به.

كما أعلنت الشرطة أنه تم نقل 5 أشخاص مصابين، إلا أنها لم تفصح وقتها عن تفاصيل حول إصاباتهم أو دوافع الهجوم.

وأعلنت شرطة كيبيك أنها أوقفت رجلاً يشتبه بأنه تسبب في سقوط "عدد من الضحايا بسلاح أبيض" في المدينة الكندية.

وقالت الشرطة في تغريدة على "تويتر": "قبيل الساعة الواحدة أوقفت إدارة شرطة مدينة كيبيك مشتبهاً به"، داعية سكان المدينة إلى "البقاء في الداخل وإقفال الأبواب" لأن "تحقيقا ما زال جاريا".

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