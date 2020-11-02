مقتل شخص في إطلاق نار قرب كنيس يهودي في فيينا

شاهد | الشرطة النمساوية تنتشر في محيط كنيس يهودي وسط #فيينا بعد أنباء عن إطلاق نار#النمسا#العربية pic.twitter.com/dUN07RWiZB — ا لـ ـعـ ـر بـ ـيـ ـة (@AlArabiya) November 2, 2020

أفادت وسائل إعلام نمساوية نقلا عن وزارة الداخلية بوقوع قتيل وعدد من الجرحى في إطلاق نار قرب كنيس يهودي.

قال متحدث باسم الشرطة في النمسا مساء الاثنين إن الشرطة انتشرت بكثافة في وسط فيينا، بينما ذكرت صحيفة كرونين تسايتونج أن هجوما وقع على كنيس يهودي وحدث إطلاق نار.

وامتنع المتحدث عن التعليق على سبب انتشار الشرطة.

وقالت الصحيفة إن الهجوم وقع في شارع يضم المعبد الرئيسي في المدينة. كما ذكرت الصحيفة ووسائل إعلام أخرى أن إطلاق نار وقع في ساحة قريبة.