إطلاق نار في جامعة كابول.. والشرطة تطوّق المكان

وقع إطلاق نار في جامعة كابول في العاصمة الأفغانية في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين، وقامت الشرطة بتطويق الحرم الجامعي المترامي الأطراف.

ولم ترد تقارير عن وقوع قتلى، بينما أكدت مصادر طبية وقوع 6 جرحى على الأقل.

وأوضحت وزارة الداخلية أن عدد من المهاجمين اقتحموا حرم الجامعة واشتبكوا مع قوات الأمن. وتدفق الطلبة للخروج من حرم الجامعة عبر البوابة الشرقية.

ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم اليوم الاثنين. وقد نفت حركة طالبان تورط مقاتليها في الهجوم على جامعة كابل.

وذكرت وسائل إعلام أفغانية أن معرضاً للكتب كان يقام داخل الجامعة، بحضور عدد من كبار الشخصيات وقت إطلاق النار.

وقال الأستاذ الجامعي، ذبيح الله حيدري، لقناة "أريانا" المحلية إن المحاضرات كانت جارية عندما بدأ إطلاق النار. وذكر أن مسؤولي الجامعة وأفراد الأمن كانوا يرافقون الطلاب خارج الحرم الجامعي.

وأغلقت قوات الأمن الطرق المؤدية إلى الحرم الجامعي، حيث حاولت عائلات الوصول إلى أبنائها في الجامعة.

وفي العام الماضي، قتلت قنبلة خارج بوابات حرم جامعة كابول ثمانية أشخاص. وفي 2016 هاجم مسلحون الجامعة الأميركية في كابول وقتلوا 13 شخصاً.

والشهر الماضي، أرسل تنظيم داعش في أفغانستان انتحارياً إلى مركز تعليمي في حي داشت برشي بكابول، ما أسفر عن مقتل 24 طالباً.