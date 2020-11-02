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مدير منظمة الصحة العالمية في الحجر الصحي

مدير منظمة الصحة العالمية
مدير منظمة الصحة العالمية
فيروس كورونا

مدير منظمة الصحة العالمية في الحجر الصحي

مدير منظمة الصحة العالمية: أنا بخير وبدون أعراض لكنني سأعزل ذاتيا

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دبي _ العربية.نت

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أفادت وكالة فرانس برس، فجر اليوم الاثنين، أن مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوسفي الحجر الصحي بعد مخالطة مصاب بـ كورونا.

وقال مدير منظمة الصحة العالمية: أنا بخير وبدون أعراض لكنني سأعزل ذاتيا.

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وغرد مدير المنظمة عبر تويتر قائلا: "لقد تم تحديد مخالطتي شخصا أظهر نتيجة إيجابية لفحص كوفيد-19. أنا بصحة جيدة ولا توجد لدي أي أعراض، لكني سألزم الحجر المنزلي خلال الأيام القادمة، تماشيا مع بروتوكولات منظمة الصحة العالمية، وسأعمل من المنزل".

وأضاف في تغريدة ملحقة "من الضروري أن نلتزم بالإجراءات الصحية، هكذا يمكننا أن نكسر سلاسل عدوى كوفيد-19، وأن نقلل من أثر الفيروس ونحمي أنظمتنا الصحية".

واختتم سلسة تغريداته بالقول: "أنا وزملائي بمنظمة الصحة العالمية سنستمر بالانخراط مع الشركاء لإنقاذ الأرواح وحماية المستضعفين".

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