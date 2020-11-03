ذبح وطعن ودهس.. أبرز الهجمات الدموية التي هزت أوروبا

هجمات دموية هزت غرب أوروبا على مدى السنوات الخمس الماضية، راح ضحيتها عدد من الأشخاص بين قتلى وجرحى. وفيما يلي أبرز هذه الهجمات المميتة.

13 نوفمبر 2015: اهتزت باريس على وقع سلسلة من الهجمات شبه المتزامنة بالرصاص والقنابل على مواقع ترفيهية في المدينة سقط فيها 130 قتيلاً و368 مصاباً. وأعلن تنظيم "داعش" المسؤولية عن الهجمات. وكان اثنان من المهاجمين العشرة من مواطني بلجيكا، بينما كان ثلاثة منهم فرنسيين.

22 مارس 2016: فجر مهاجمون انتحاريون تابعون لـ"داعش"، جميعهم من بلجيكا، أنفسهم في مطار بروكسل وقطار أنفاق في العاصمة البلجيكية، ما أسفر عن مقتل 32 شخصاً. وقالت الشرطة إن هناك صلات للحادث مع الهجمات التي وقعت في باريس في نوفمبر السابق.

14 يوليو 2016: قاد مسلح شاحنة ضخمة وصدم بها المحتفلين بيوم الباستيل في مدينة نيس الفرنسية فقتل 86 شخصاً وجرح العشرات في هجوم أعلن "داعش" مسؤوليته عنه. وقالت السلطات إن المهاجم فرنسي الجنسية مولود في تونس.

22 يوليو 2016: قتل مسلح ألماني من أصل إيراني (18 عاماً)، يبدو أنه عمل بمفرده، ما لا يقل عن تسعة أشخاص في ميونيخ. ورغم عدم وجود صلات للمهاجم بجماعات متطرفة إلا أنه كانت تتملكه رغبة جامحة بالقتل الجماعي. ونفذ الهجوم في الذكرى الخامسة للهجمات المزدوجة التي قام بها النرويجي أندريس بريفيك الذي قتل 77 شخصاً.

26 يوليو 2016: قتل مهاجمان كاهناً وأصابا رهينة أخرى بجروح بالغة في كنيسة بشمال فرنسا قبل أن تقتلهما الشرطة الفرنسية. وقال رئيس فرنسا آنذاك فرانسوا أولوند، إن المهاجمين من أنصار "داعش".

19 ديسمبر 2016: اقتحمت شاحنة سوقاً مزدحمة لبيع هدايا عيد الميلاد في وسط برلين، ما أسفر عن مقتل 12 وإصابة 48. وقالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إن السلطات تعتبره هجوماً إرهابياً.

22 مارس 2017: طعن مهاجم شرطياً بالقرب من البرلمان البريطاني في لندن بعدما اقتحمت سيارة تجمعاً للمشاة بالقرب من جسر وستمنستر، ما أسفر عن مقتل ستة أخاص بمن فيهم المهاجم وشرطي وإصابة ما لا يقل عن 20 شخصاً، فيما وصفته الشرطة بأنه "هجوم انتحاري في مناطق مختلفة".

7 أبريل 2017: اقتحمت حافلة حشداً في شارع تسوق واصطدمت بمبنى سكني في وسط ستوكهولم، ما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص وإصابة 15 آخرين فيما وصفته الشرطة بأنه هجوم إرهابي.

22 مارس 2017: قتل مهاجم انتحاري 22 طفلاً وبالغاً وأصاب 59 في قاعة حفلات مكتظة في مدينة مانشستر الإنجليزية لدى بدء الجمهور مغادرة الحفل الذي كانت تحييه المغنية الأميركية آريانا غراندي.

3 يونيو 2017: دهس ثلاثة مهاجمين بحافلة مشاة على جسر لندن ثم طعنوا محتفلين في مقاهٍ قريبة، مما أسفر عن مقتل ثمانية أشخاص وإصابة ما لا يقل عن 48 آخرين. وأعلن "داعش" مسؤوليته عن الهجوم.

23 مارس 2018: قتل مسلح ثلاثة أشخاص في جنوب غربي فرنسا بعد استيلائه على سيارة. وأطلق النار على الشرطة واحتجز رهائن في متجر كبير "، فاقتحمت قوات الأمن المبنى وقتلته.

17 أغسطس 2017: أعلن مسؤول إقليمي أن شاحنة اقتحمت حشوداً في قلب برشلونة، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 13 شخصاً، وقالت الشرطة إنها تتعامل معه باعتباره هجوماً إرهابياً.

7 أبريل 2018: ذكرت الشرطة أن رجلاً يقود شاحنة دهس مجموعة أشخاص يجلسون أمام مطعم في وسط المدينة في مونستر بألمانيا، ما أسفر عن مقتل الكثير منهم قبل أن يقتل نفسه.

29 نوفمبر 2019: قتلت الشرطة البريطانية بالرصاص رجلاً يرتدي سترة انتحارية وهمية قتل شخصين طعناً في لندن وجرح ثلاثة قبل أن يطرحه المارة أرضاً فيما وصفته السلطات بهجوم انتحاري.

16 أكتوبر 2020: قطع مهاجم من أصل شيشاني يبلغ من العمر 18 عاماً رأس صامويل باتي المدرس بمدرسة فرنسية بإحدى ضواحي باريس. وقتلت الشرطة المهاجم بالرصاص.

29 أكتوبر 2020: قطع تونسي رأس امرأة وقتل شخصين بسكين في كنيسة بمدينة نيس قبل أن تطلق الشرطة النار عليه وتعتقله.

2 نوفمبر 2020: قُتل شخصان على الأقل وأُصيب العديد وسط فيينا في تبادل إطلاق نار وقع في وقت متأخر الاثنين في هجوم وصفه وزير الداخلية في النمسا بأنه هجوم إرهابي وقع بالقرب من المعبد اليهودي المركزي.