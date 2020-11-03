شاهد لحظة إطلاق النار على كنيس يهودي بفيينا وصورة المنفذ

أظهر فيديو تم تداوله مساء الاثنين لحظة إطلاق النار على كنيس يهودي وسط فيينا، وصور أحد منفذي الهجوم.

كما أظهرت صور سقوط مصابين بالقرب من موقع إطلاق النار .

صورة منفذ هجوم فيينا

وقتل شخص وأصيب آخرون في حادث إطلاق نار قرب كنيس يهودي بالعاصمة النمساوية فيينا، ونقلت وسائل إعلام نمساوية عن وزارة الداخلية تأكيدها أن أحد المهاجمين "قتل فيما فر آخر".

شاهد | صور تظهر إطلاق النار بالقرب من كنيس يهودي وسط #فيينا #النمسا#العربية pic.twitter.com/sXmtHSoJK8 — ا لـ ـعـ ـر بـ ـيـ ـة (@AlArabiya) November 2, 2020

كما أوضحت أن ضابطا في الشرطة أصيب بجروح خطيرةٍ في عملية إطلاق النار.

وقال شاهد ردا على سؤال لقناة تلفزيونية إنه رأى "شخصا يركض حاملا سلاحا رشاشا وكان يطلق النار بوحشية"، ووصلت الشرطة عندها إلى المكان وردت. وأورد شاهد آخر أن "ما لا يقل عن خمسين عيارا ناريا" تم إطلاقها.

وقال وزير داخلية النمسا كارل نيهامر إنه يعتقد أن إطلاق النار وسط فيينا هجوم إرهابي، ونفذه عدد من الأشخاص.