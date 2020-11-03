  • مباشر
اللغة

شاهد لحظة إطلاق النار على كنيس يهودي بفيينا وصورة المنفذ

صورة منفذ هجوم فيينا
صورة منفذ هجوم فيينا

شاهد لحظة إطلاق النار على كنيس يهودي بفيينا وصورة المنفذ

متابع الغاء المتابعة

دبي _ العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أظهر فيديو تم تداوله مساء الاثنين لحظة إطلاق النار على كنيس يهودي وسط فيينا، وصور أحد منفذي الهجوم.

كما أظهرت صور سقوط مصابين بالقرب من موقع إطلاق النار .

صورة منفذ هجوم فيينا
2 صور صورة منفذ هجوم فيينا
2 صور
صورة منفذ هجوم فيينا
صورة منفذ هجوم فيينا

وقتل شخص وأصيب آخرون في حادث إطلاق نار قرب كنيس يهودي بالعاصمة النمساوية فيينا، ونقلت وسائل إعلام نمساوية عن وزارة الداخلية تأكيدها أن أحد المهاجمين "قتل فيما فر آخر".

كما أوضحت أن ضابطا في الشرطة أصيب بجروح خطيرةٍ في عملية إطلاق النار.

الاستطلاعات ترجّح فوز بايدن.. وترمب يرفضها ويصفها بالمزورة أميركا الانتخابات الأميركية الاستطلاعات ترجّح فوز بايدن.. وترمب يرفضها ويصفها بالمزورة

وقال شاهد ردا على سؤال لقناة تلفزيونية إنه رأى "شخصا يركض حاملا سلاحا رشاشا وكان يطلق النار بوحشية"، ووصلت الشرطة عندها إلى المكان وردت. وأورد شاهد آخر أن "ما لا يقل عن خمسين عيارا ناريا" تم إطلاقها.

وقال وزير داخلية النمسا كارل نيهامر إنه يعتقد أن إطلاق النار وسط فيينا هجوم إرهابي، ونفذه عدد من الأشخاص.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

إختيار المحرر

الذكاء الاصطناعي يكتشف كورونا.. من السعال الذكاء الاصطناعي يكتشف كورونا.. من السعال
ماذا وراء الحراك المكثف بين حكومة الوفاق وتركيا وقطر؟ ماذا وراء الحراك المكثف بين حكومة الوفاق وتركيا وقطر؟

الأكثر قراءة

مرتزق سوري يعترف: 100 دولار إضافية على كل رأس أنحرها مرتزق سوري يعترف: 100 دولار إضافية على كل رأس أنحرها
كندا.. قتيلان و5 جرحى في اعتداء بسيف وأول صورة للمشتبه به كندا.. قتيلان و5 جرحى في اعتداء بسيف وأول صورة للمشتبه به
بنوك هذه الدولة تشكو تكدس الأموال.. بنوك هذه الدولة تشكو تكدس الأموال.. "الناس لا يريدون النقود"
نتوءات جلدية قد تكون علامة تحذير من حالة صحية خطيرة نتوءات جلدية قد تكون علامة تحذير من حالة صحية خطيرة
مصر.. فيديو جديد لنجل القاضي الذي كاد يقتل شرطياً دهساً مصر.. فيديو جديد لنجل القاضي الذي كاد يقتل شرطياً دهساً
فيديو استخدمه الفنان هاني شاكر لحبس حمو بيكا فيديو استخدمه الفنان هاني شاكر لحبس حمو بيكا

قبل ان تذهب

مشاهد لساحة التحرير في بغداد بدون المتظاهرين
مشاهد لساحة التحرير في بغداد بدون المتظاهرين

اكتشف المزيد