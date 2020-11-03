مشاهد مؤثرة.. طفلة حية بعد 4 أيام تحت الحطام

في مشاهد تقشعر لها الأبدان، انتشلت فرق الإنقاذ التركية الثلاثاء طفلة على قيد الحياة من تحت الأنقاض في مدينة إزمير الساحلية غرب تركيا، بعد 4 أيام على وقوع الزلزال المدمر في بحر إيجة.

وتم انتشال عايدة جيزكين، البالغة من العمر 4 سنوات، حية من تحت أنقاض منزلها بعد 91 ساعة من الزلزال.

إلى ذلك شوهدت الطفلة وهي تُنقل في سيارة إسعاف، ملفوفة في بطانية حرارية، وسط هتافات وتصفيق عمال الإنقاذ.

يشار إلى أن فرق الإنقاذ كانت انتشلت الاثنين فتاتين على قيد الحياة من وسط حطام مبنيين سكنيين انهارا في إزمير، الأولى تدعى إيديل سيرين (14 عاماً) وقد حوصرت لمدة 58 ساعة، والثانية إيليف برينسك (3 سنوات) والتي أمضت 65 ساعة تحت الحطام.

يذكر أن عدد قتلى الزلزال، الذي وقع في بحر إيجه الجمعة والذي ضرب تركيا واليونان، وصل إلى مئة بعد أن أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية الثلاثاء أن 98 شخصاً توفوا جراءه في إزمير.

كما قالت السلطات إن صبيين لقيا حتفهما أيضاً على جزيرة ساموس اليونانية.

وهذا أكبر عدد من القتلى يسقط في زلزال بتركيا منذ ما يقرب من 10 سنوات.