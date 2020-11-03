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نار القوقاز.. دفعة أخرى من مرتزقة تركيا إلى أذربيجيان

A view shows a crater and the ruins of a building following recent shelling in the town of Shushi (Shusha), in the course of a military conflict over the breakaway region of Nagorno-Karabakh, October 28, 2020. Hayk Baghdasaryan/Photolure via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY.
من ناغورني كاراباخ (أرشيفية - رويترز)

نار القوقاز.. دفعة أخرى من مرتزقة تركيا إلى أذربيجيان

المرصد السوري يؤكد أن دفعة جديدة من المرتزقة تضم نحو 230 وصلت أذربيجان للقتال في كاراباخ

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العربية.نت - وكالات

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مع استمرار الصراع بين أذربيجان وأرمينيا منذ أكثر من شهر حول إقليم ناغورني كاراباخ الذي شهد أعنف جولات القتال منذ التسعينات، تستمر تركيا في نقل المرتزقة والمقاتلين من أجل دعم باكو ضد يريفان.

وقد أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان الثلاثاء بأن دفعة جديدة من المقاتلين السوريين تضم نحو 230 وصلت أذربيجان للقتال في كاراباخ ليرتفع بذلك، عدد المقاتلين السوريين الذين جرى نقلهم بواسطة تركيا إلى أذربيجان إلى 2580.

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جرائم حرب

يأتي هذا بعد أن حذرت المفوضة العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، ميشيل باشليه، أمس من احتمال وقوع جرائم حرب في النزاع حول كاراباخ بسبب هجمات طاولت سكانا مدنيين "من دون تمييز".

كما تحدثت أيضا عن مقاطع فيديو قالت إنها تتمتع بصدقية، وتظهر إعدام القوات الأذربيجانية جنديين أرمينيين في زيهما العسكري.

صراع مرير

يشار إلى أن الدولتين تخوضان قتالًا عنيفًا منذ أكثر من شهر حول كاراباخ، منطقة في أذربيجان يسيطر عليها الانفصاليون الأرمن منذ تفكك الاتحاد السوفياتي. لكن القصف نادراً ما طال الأراضي ذات السيادة الأرمينية حتى الآن.

صراع ناغورني كاراباخ (أرشيفية- فرانس برس)
صراع ناغورني كاراباخ (أرشيفية- فرانس برس)

والأسبوع الماضي، ألمحت روسيا إلى أنها قد تتدخل عسكريا إذا وصل القتال إلى الأراضي الأرمينية بعد أن طلب رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان رسميا من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بدء مشاورات "عاجلة" بشأن المساعدات الأمنية.

وتخوض الدولتان صراعًا مريرًا على كاراباخ منذ الحرب التي جرت حول الإقليم الجبلي في التسعينيات وخلفت 30 ألف قتيل.

صراع ناغورني كاراباخ (أرشيفية- فرانس برس)
صراع ناغورني كاراباخ (أرشيفية- فرانس برس)

واندلعت الاشتباكات الحالية في 27 أيلول/سبتمبر واستمر القتال على الرغم من عدة محاولات دولية لإقرار وقف لإطلاق النار.

وتأكد مقتل أكثر من 1300 شخص منذ اندلاع النزاع الحالي وتشريد الآلاف من الجانبين. بينما يُعتقد أن العدد الحقيقي للقتلى أعلى لأن أذربيجان لا تعلن عن قتلاها العسكريين.

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