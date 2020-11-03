هولندا.. الشرطة تعتقل شخصين بسبب تهديد بمحطة قطار

أعلنت الشرطة الهولندية، الثلاثاء، اعتقال شخصين مثّلا تهديدا بمحطة القطار في أوترخت، بعدما أخلت السلطات المكان.

وبينما لم تكشف السلطات عن طبيعة التهديد الإرهابي الذي دفعها لإخلاء محطة القطارات الرئيسية في أوتريخت، أوضحت شرطة أوتريخت عبر تويتر، أنه وبعد موقف مريب داخل قطار، توقفت حركة القطارات في محطة أوتريخت وتم إخلاء المحطة تماما. الشرطة تبحث الآن عن مشتبه به داخل قطار، بحسب البيان.

إلى ذلك، أفادت المصادر الأمنية بأنه تم اعتقال شخصين مشتبه بهما وهما قيد التحقيق الآن.

وأضافت أنه سيتم استئناف حركة القطارات قريبا.