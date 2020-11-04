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ألمانيا: قلقون من وضع متفجر جداً بعد انتخابات أميركا

جانب من التصويت في الانتخابات الأميركية في نيفادا

ألمانيا: قلقون من وضع متفجر جداً بعد انتخابات أميركا

العلاقات بين برلين وواشنطن "مرت باختبار صعب في السنوات الأربع الماضية" في ظل رئاسة ترمب

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دبي - العربية.نت

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عبرت ألمانيا عن قلقها "من وضع متفجر جدا" في الولايات المتحدة، حيث أعلن الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترمب فوزه في الانتخابات الرئاسية قبل انتهاء فرز الأصوات، كما أعلنت وزيرة الدفاع الأربعاء.

وقالت وزيرة الدفاع آنيغريت كرامب-كارنباور لشبكة "تسي دي اف"، إن نتيجة هذه الانتخابات "لم تحسم بعد، لا يزال يجري فرز الأصوات".

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كما أضافت أن "الوضع متفجر جدا في الولايات المتحدة"، محذرة من "أزمة دستورية" في ذلك البلد. وتابعت "هذا أمر يثير قلقنا جميعا".

وأشارت الوزيرة الألمانية إلى أن العلاقات بين برلين وواشنطن "مرت باختبار صعب في السنوات الأربع الماضية" في ظل رئاسة ترمب، مضيفة "هذه الصداقة أكبر من مجرد مسألة الإدارة الحالية في البيت الأبيض".

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مصالح خاصة

وقالت "في المستقبل يجب أن نبذل المزيد من الجهود من أجل مصالحنا الخاصة، في ألمانيا خصوصا مع الأوروبيين الآخرين".

جاء ذلك، في حين أكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الأربعاء، في كلمة ألقاها من البيت الأبيض، أن فريقه يستعد للاحتفال بفوزه في الانتخابات الرئاسية، ممهدا الطريق لولاية ثانية. وقال: "نحن نستعد حرفيا للخروج والاحتفال بكل هذا النجاح".

كما أضاف "مجموعة حزينة تحاول تهميش الملايين الذين صوتوا لنا". وشدد على الأرقام القياسية من المواطنين الذين توجهوا أمس إلى مراكز الاقتراع، قائلاً "مواطنون خرجوا بأرقام قياسية".

ترمب وبايدن

وحتى الآن، حصد ترمب 213 صوتا في المجمع الانتخابي، مقابل 238 لبايدن، الذي أعلن في كلمة سابقة له أن النتائج قد تتأخر يومين.

يذكر أن الانتخابات الحالية التي جرت في وضع استثنائي في ظل انقسام حاد في البلاد، وعلى وقع فيروس كورونا الذي اجتاح العالم لا سيما الولايات المتحدة التي سجلت أرقاماً قياسية. وقد شهدت إقبالاً ملحوظاً في التصويت المبكر، حيث أدلى أكثر من 100 مليون أميركي بأصواتهم مبكرا وعبر البريد في العديد من الولايات، كما أن قرارات قضائية عدة سمحت لعشرات الولايات بإكمال التصويت والفرز حتى ما بعد انقضاء الثالث من نوفمبر، ما قد يؤخر فعلاً صدور النتائج الرسمية للانتخابات.

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