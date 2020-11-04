  • مباشر
اللغة

تركيا تكمم الأفواه.. وتغرم مواقع التواصل

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

تركيا تكمم الأفواه.. وتغرم مواقع التواصل

منتقدو القانون: سيكمم أي رأي معارض من الأشخاص الذين لجأوا إلى المنصات الإلكترونية بعد أن شددت الحكومة قبضتها على وسائل الإعلام

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

قال نائب وزير النقل والبنية التحتية التركي عمر فاتح صايان اليوم الأربعاء إن تركيا غرمت شركات عالمية من بينها فيسبوك وتويتر ويوتيوب عشرة ملايين ليرة (1.18 مليون دولار) لعدم امتثالها لقانون وسائل التواصل الاجتماعي الجديد.

سيناريوهات عدة.. إذا تنازع ترمب وبايدن على نتيجة الانتخابات الرئيسية سيناريوهات عدة.. إذا تنازع ترمب وبايدن على نتيجة الانتخابات

وقال منتقدون إن القانون، الذي تمت الموافقة عليه في يوليو تموز، سيكمم أي رأي معارض من الأشخاص الذين لجأوا إلى المنصات الإلكترونية بعد أن شددت الحكومة قبضتها على وسائل الإعلام.

ويتيح القانون للسلطات التركية إزالة المحتوى من المنصات بدلا من حجب الوصول إليها كما فعلت في الماضي، ويُلزم منصات التواصل الاجتماعي بتعيين ممثل محلي لتبديد مخاوف السلطات.

وقال صايان على تويتر "أبلغنا الشركات الأجنبية العاملة في تركيا والتي تصل إلى أكثر من مليون شخص يوميا ببعض القواعد التي يتوجب عليها الالتزام بها".

وأضاف "مع انتهاء الفترة القانونية، تم تغريم مزودي الشبكات الاجتماعية الذين لم يبلغوا عن تعيين ممثل، وهم فيسبوك إنستغرام وتويتر وبريسكوب ويوتيوب وتيك توك عشرة ملايين ليرة".

وذكر أن الغرامة هي الأولى من بين خمس خطوات ستُستخدم لمعاقبة المنصات في حالة رفضها الامتثال للقانون، ومن بينها غرامة 30 مليون ليرة، وفرض حظر على الإعلانات، وخفض في عرض النطاق الترددي بنسبة 50 بالمئة في غضون خمسة أشهر.

وأحجمت شركة تويتر عن التعليق فيما لم يتسن الاتصال بممثلين عن فيسبوك ويوتيوب.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

تصريح مفاجئ من أوكسفورد: لقاح كورونا قد يطرح في ديسمبر تصريح مفاجئ من أوكسفورد: لقاح كورونا قد يطرح في ديسمبر
سد النهضة.. إثيوبيا تتعنت و سد النهضة.. إثيوبيا تتعنت و"تنتظر رئيس أميركا المقبل"

الأكثر قراءة

أول صورة من قريب لأحد المهاجمين في ليلة الرعب بفيينا أول صورة من قريب لأحد المهاجمين في ليلة الرعب بفيينا
أصل كورونا ثانية.. عالمة صينية شهيرة تفجر زوبعة أصل كورونا ثانية.. عالمة صينية شهيرة تفجر زوبعة
ملياردير عربي يدير ثروته بنفسه بعد فشل البنوك في إقناعه بعوائدها ملياردير عربي يدير ثروته بنفسه بعد فشل البنوك في إقناعه بعوائدها
حتى الآن.. كم حصد المرشحان في المجمع الانتخابي؟ حتى الآن.. كم حصد المرشحان في المجمع الانتخابي؟
السعودية تعتمد نظاماً جديداً لعقود العمل.. حرية التنقل والخروج والعودة السعودية تعتمد نظاماً جديداً لعقود العمل.. حرية التنقل والخروج والعودة
مرافق مهاجم نيس يفجر مفاجأة.. عن فترة الحجر في إيطاليا مرافق مهاجم نيس يفجر مفاجأة.. عن فترة الحجر في إيطاليا

قبل أن تذهب

الانتخابات الأصعب في تاريخ أميركا.. لماذا؟
الانتخابات الأصعب في تاريخ أميركا.. لماذا؟

اكتشف المزيد