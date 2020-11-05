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رئيس كوسوفو يستقيل لمواجهة الاتهامات بارتكاب جرائم حرب

رئيس كوسوفو هاشم تاتشي

رئيس كوسوفو يستقيل لمواجهة الاتهامات بارتكاب جرائم حرب

لمواجهة الاتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في محكمة خاصة في لاهاي

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بريشتينا (كوسوفو) - وكالات

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استقال رئيس كوسوفو هاشم تاتشي، زعيم حرب العصابات خلال حرب كوسوفو من أجل الاستقلال عن صربيا في التسعينيات، الخميس، لمواجهة الاتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في محكمة خاصة في لاهاي.

وأعلن تاتشي استقالته في مؤتمر صحافي اليوم في بريشتينا، عاصمة كوسوفو.

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وقال إنه يتخذ الخطوة "لحماية نزاهة مؤسسة الرئاسة في كوسوفو".

وقال في مؤتمر صحافي: "قبل لحظات، أبلغت رسميا بأن قاضيا من المحكمة الخاصة أكد توجيه الاتهام إلي"، مضيفا "أتقدم باستقالتي من منصب رئيس كوسوفو"، متعهدا بـ"التعاون الوثيق مع القضاء".

ووجهت المحكمة الخاصة بكوسوفو في لاهاي، لائحة اتهام بحق تاتشي لمحاكمة زعماء متمردين سابقين من أصل ألباني.

ورفض المتحدث باسم المدعي العام في لاهاي التعليق على إعلان تاتشي.

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