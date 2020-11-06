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المرصد: ارتفاع عدد قتلى مرتزقة تركيا في كاراباخ إلى 250

A view shows a crater and the ruins of a building following recent shelling in the town of Shushi (Shusha), in the course of a military conflict over the breakaway region of Nagorno-Karabakh, October 28, 2020. Hayk Baghdasaryan/Photolure via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY.
من الدمار جراء القتال في ناغورنو كاراباخ
أرمينيا و أذربيجان

المرصد: ارتفاع عدد قتلى مرتزقة تركيا في كاراباخ إلى 250

أكد أن آخر دفعة شملت 12 جثة للمقاتلين السوريين، وصلت إلى مناطق نفوذ القوات التركية والفصائل شمال سوريا

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العربية.نت

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أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، الخميس، برصد وصول دفعة جديدة من جثث مرتزقة مواليين لأنقرة، إلى الأراضي السورية، ممن قُتلوا في معارك إقليم ناغورنو كاراباخ إلى جانب القوات الأذربيجانية في حربها مع القوات الأرمينية.

من معارك ناغورنو كاراباخ
من معارك ناغورنو كاراباخ

وضمت الدفعة الواصلة 12 جثة للمقاتلين السوريين، وصلت إلى مناطق نفوذ القوات التركية والفصائل شمال سوريا، بحسب المرصد.

وعلى صعيد متصل، وثق المرصد السوري مقتل ما لايقل عن 10 مقاتلين من "المرتزقة" خلال الساعات الفائتة، في المعارك إلى جانب القوات الأذرية ضد القوات الأرمينية ضمن الإقليم المتنازع عليه.

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وبذلك، ترتفع حصيلة قتلى الفصائل منذ زجّهم في الصفوف الأولى للمعارك من قبل الحكومة التركية، أي منذ نهاية شهر سبتمبر الفائت، إلى ما لا يقل عن 250 قتيلا، بينهم 195 قتيلا جرى جلب جثثهم إلى سوريا، فيما لا تزال جثث البقية في أذربيجان، فيما كانت القوات الأرمينية تمكنت من أسر 3 مقاتلين سوريين على الأقل.

يُذكر أن تعداد المرتزقة السوريين الذين جرى نقلهم إلى أذربيجان للمشاركة في معارك إقليم اغورنو كاراباخ، بلغ حتى اللحظة ما لا يقل عن 2580 "مرتزق"، عاد منهم 342 مقاتل بعد أن تنازلوا عن كل شيء بما في ذلك مستحقاتهم المادية، بحسب المرصد.

كما يُذكر أن تركيا لا تزال تجد صعوبة بالغة بتجنيد المقاتلين والزج بهم في معارك ناغورنو كاراباخ، وذلك لرفض شريحة كبيرة من المقاتلين الذهاب للقتال إلى القوات الأذربيجانية.

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