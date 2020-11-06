قُتل ثلاثة مدنيين ليل الخميس-الجمعة في قصف بإقليم ناغورنو كاراباخ الانفصالي، على ما أعلنت أرمينيا، فيما يتواصل القتال مع الجيش الأذربيجاني بالقرب من مدينة استراتيجية.

وكتبت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأرمينية شوشان ستيبانيان على "تويتر" أن ستيباناكرت، أبرز مدن ناغورنو كاراباخ، تعرضت لضربات من جديد.

وأضافت أن "قذيفة أصابت منطقة سكنية وقتلت ثلاثة مدنيين"، في إشارة إلى قصف بلدة شوشة الاستراتيجية.

من جهتها، أفادت وزارة الدفاع الأذربيجانية عن إطلاق "نيران معادية" في الصباح على بلدة ترتار وقريتين أخريين. كذلك أشارت إلى قصف بلدة في منطقة غورانبوي خلال الليل.

أما قوات ناغورنو كاراباخ الانفصالية فقالت على "تويتر" إن القتال مستمر "على امتداد الأجزاء الرئيسية من الجبهة". وأضافت أن "الهجمات المتعددة التي شنتها الوحدات الأذربيجانية على شوشة تم صدها"، مؤكدةً أن القوات "سيطرت بشكل كامل على الوضع".

يذكر أن شوشة منطقة استراتيجية تقع على مرتفعات جنوب ستيباناكرت.

ومنذ استئناف المعارك في 27 سبتمبر، استعادت القوات الأذربيجانية مناطق مهمة جنوب كاراباخ وتقترب من شوشة ومن طريق حيوي يربط العاصمة الانفصالية بأرمينيا.

وانفصل إقليم ناغورنو كاراباخ عن أذربيجان في تسعينات القرن الماضي في نهاية حرب أدت إلى مقتل 30 ألف شخص ونزوح مئات الآلاف.

وبحسب أرقام جزئية، أسفرت المواجهات الحالية، وهي الأسوأ منذ نحو 30 عاماً، عن أكثر من 1250 قتيلاً، لكن عدد الضحايا قد يكون أكبر بكثير، لأن أذربيجان لا تعلن عن قتلاها العسكريين.

وباءت بالفشل ثلاث محاولات للتوصل إلى هدنة إنسانية تم التفاوض عليها على التوالي برعاية روسيا وفرنسا والولايات المتحدة.

وشجبت الأمم المتحدة هذا الأسبوع، الهجمات "العشوائية" المستمرة على المناطق المدنية، محذرةً من أن مثل هذه الهجمات قد ترقى إلى "جرائم حرب".

كذلك أعربت عن قلقها بشأن مشاهد فيديو "مقلقة للغاية" تظهر القوات الأذربيجانية وهي تعدم جنديين أرمينيين أسيرين.

وبينما طلبت يريفان من موسكو مساعدة عسكرية، تحظى باكو بدعم قوي من تركيا، التي تزودها بخبراء عسكريين وبمرتزقة.