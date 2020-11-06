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الشرطة الألمانية تداهم شققاً ومكاتب على خلفية هجوم فيينا

Experts of the Federal Criminal Police Office and the Federal Office for Radiation Protection wear protective suits as they inspect the house of the former mother-in-law of Russian businessman Dimitry Kovtun in the northern village of Haselau near Hamburg December 12, 2006. German police have found traces of radiation in two buildings linked to a Russian businessman who met the murdered ex-spy Alexander Litvinenko on the day he fell ill, a spokeswoman said on Saturday. REUTERS/Christian Charisius(GERMANY)
عناصر من الشرطة الجنائية الاتحادية الألمانية خلال عملية تفتيش سابقة (أرشيفية)

الشرطة الألمانية تداهم شققاً ومكاتب على خلفية هجوم فيينا

العمليات تجري في أوسنابروك وكاسيل وبينبرغ وتشمل مواقع عائدة لأربعة أشخاص لا يُعتقد أنهم ضالعون في الهجوم

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العربية.نت – وكالات

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أعلنت الشرطة الألمانية، اليوم الجمعة، أنها تجري عمليات مداهمة لشقق ومكاتب في ألمانيا حول روابط محتملة مع منفذ هجوم فيينا الذي أعلن ولاءه لتنظيم داعش.

وأوضحت الشرطة الجنائية الاتحادية في تغريدة أن العمليات تجري في اوسنابروك وكاسيل وبينبرغ (القريبة من مدينة هامبورغ)، وتشمل مواقع عائدة لأربعة أشخاص "لا يعتقد أنهم ضالعون في الهجوم، لكن قد تكون ثمة روابط مع القاتل المفترض".

منفذ هجوم فيينا أبو دجانة الألباني
منفذ هجوم فيينا أبو دجانة الألباني

ويقوم بالتفتيشات ضباط من الشرطة الاتحادية الألمانية، من ضمنهم أعضاء من وحدة مكافحة الإرهاب "جي. إس. جي. 9". وبوشرت العملية بطلب من السلطات النمساوية، على ما أوضحت الشرطة الألمانية.

من جهتها، ذكرت مجلة "شبيغل" الألمانية، أن المهاجم النمساوي من أصل مقدوني البالغ 20 عاماً أقام روابط في ألمانيا عندما حاول الانتقال إلى سوريا العام 2018 للانخراط في صفوف تنظيم داعش.

وتجرى تحقيقات أيضاً في سويسرا، حيث أوقف رجلان في الـ18 والـ24 من العمر، خلال الأسبوع الحالي. والرجلان معروفان من القضاء السويسري بسبب إجراءات مرتبطة بالإرهاب.

شموع وأزهار في مكان وقوع الهجوم في فيينا
شموع وأزهار في مكان وقوع الهجوم في فيينا

وقد قال وزير الداخلية النمساوي كارل نيهامر أمس الخميس إن النمسا على اتصال وثيق بدولة أخرى لم يذكرها بالاسم في إطار التحقيقات التي تجريها.

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وفتح المهاجم النار مساء الاثنين في وسط فيينا، ما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص.

وقتلت شرطة فيينا المهاجم، وسامه الحقيقي كوتيم فيض الله، الذي كان يبلغ من العمر 20 عاماً ويحمل جنسيتي النمسا ومقدونيا الشمالية ودخل السجن من قبل لمحاولته الانضمام إلى تنظيم داعش في سوريا. وتم إطلاق سراحه مبكراً في ديسمبر الماضي.

وقد تم فتح تحقيق في سبب عدم وضع النمسا فيض الله تحت المراقبة على الرغم من تلقيها بلاغ من السلطات السلوفاكية بأنه حاول شراء ذخيرة بندقية هجومية من متجر في براتيسلافا في يوليو الماضي.

في سياق آخر، قال مسؤولون بوزارة الداخلية النمساوية إن جميع المعتقلين في النمسا لأسباب تتعلق بالهجوم، وعددهم 15 شخصا، على صلة بأوساط متطرفة.

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