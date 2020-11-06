  • مباشر
اللغة

جاسيندا أردرن تتولى مهامها لولاية ثانية في نيوزيلندا

Jacinda Ardern
أردرن خلال تجمع انتخابي سابق

جاسيندا أردرن تتولى مهامها لولاية ثانية في نيوزيلندا

حققت أردرن للحزب العمالي أكبر فوز انتخابي منذ الحرب العالمية الثانية

متابع الغاء المتابعة

ويلينغتون - فرانس برس 

نشر في: آخر تحديث:

تولت رئيسة وزراء نيوزيلندا، جاسيندا أردرن، الجمعة، مهامها لولاية ثانية بعد ثلاثة أسابيع على فوزها الكبير بالانتخابات.

وحلفت المسؤولة العمالية، البالغة 40 عاما، وتتمتع بشعبية كبيرة، اليمين باللغتين الإنجليزية والماورية في مراسم أقيمت في ويلينغتون.

وقالت: "أقول ببساطة إن اوتيراروا نيوزيلندا حاضرة على هذه الطاولة"، في إشارة إلى اسم البلاد بلغة الماوري. وقد عرضت تشكيلة حكومتها التي ضمت تمثيلا كبيرا للنساء ولهذه الاثنية.

وأكدت أنهم "يمثلون معا آفاقا مختلفة جدا ومواهب وخبرة هائلة فضلا عن التزام كبير في خدمة البلاد كما يتوقع خلال الأزمات".

وحققت أردرن للحزب العمالي أكبر فوز انتخابي منذ الحرب العالمية الثانية، بعد أدائها المتين في محاربة وباء كوفيد-19 الناجم عن فيروس كورونا.

منظمة الصحة تنصح بإبقاء المدارس مفتوحة رغم طفرة الإصابات فيروس كورونا فيروس كورونا منظمة الصحة تنصح بإبقاء المدارس مفتوحة رغم طفرة الإصابات

وأظهرت النتائج الرسمية، التي نشرت الجمعة، أن هذا الفوز أكبر مما كان يعتقد أساسا، إذ حصلت أردرن على 50% من الأصوات وليس 49% كما أعلن سابقا، بـ 65 من مقاعد البرلمان الـ120 وليس 64.

ومني الحزب الوطني (اليمين الوسط)، تشكيلة المعارضة الرئيسية، بخسارة كبيرة مكتفيا بـ33 مقعدا فقط ما أدى إلى استقالة نائب رئيس الحزب، جيري براونلي، الذي قاد الحملة الانتخابية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

مشلول معجب بهتلر انتخبوه أصغر نائب بتاريخ أميركا الحديث مشلول معجب بهتلر انتخبوه أصغر نائب بتاريخ أميركا الحديث
عدوى كورونا تجتاح العائدين من الجونة.. واتهامات تواجه المهرجان عدوى كورونا تجتاح العائدين من الجونة.. واتهامات تواجه المهرجان

الأكثر قراءة

جديد نجل القاضي الذي أغضب مصر.. هو وأصدقاؤه يتعاطون المخدرات جديد نجل القاضي الذي أغضب مصر.. هو وأصدقاؤه يتعاطون المخدرات
8 شروط لحرية انتقال العمالة الوافدة في السعودية 8 شروط لحرية انتقال العمالة الوافدة في السعودية
ترمب: سأفوز بالانتخابات إذا لم تُسرق ترمب: سأفوز بالانتخابات إذا لم تُسرق
علماء يطورون لقاح كورونا أقوى 10 مرات لمواجهة الفيروس علماء يطورون لقاح كورونا أقوى 10 مرات لمواجهة الفيروس
هكذا حددت المحكمة العليا رئيس أميركا عام 2000 هكذا حددت المحكمة العليا رئيس أميركا عام 2000
شاهد.. سوري يحرق نفسه أمام مفوضية شؤون اللاجئين ببيروت شاهد.. سوري يحرق نفسه أمام مفوضية شؤون اللاجئين ببيروت

قبل أن تذهب

ما قصة التصويت الغيابي في الانتخابات الأميركية؟
ما قصة التصويت الغيابي في الانتخابات الأميركية؟

اكتشف المزيد