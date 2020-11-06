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رئيس كوسوفو يدخل الحبس لمواجهة تهم "ارتكاب جرائم حرب"

Kosovo's President Hashim Thaci is pictured during a news conference as he resigns to face war crimes charges at a special court based in the Hague, in Pristina, Kosovo, November 5, 2020. REUTERS/Laura Hasani REFILE - CORRECTING INFORMATION
هاشم تاجي خلال إعلانه الاستقالة أمس

رئيس كوسوفو يدخل الحبس لمواجهة تهم "ارتكاب جرائم حرب"

يشتبه في مسؤولية هاشم تاجي و3 آخرين عن 100 عملية قتل وممارسات تعذيب واضطهاد بين مارس 1998 وسبتمبر 1999

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لاهاي – فرانس برس

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أدخل رئيس كوسوفو المستقيل هاشم تاجي الحبس، مساء الخميس، في لاهاي بعد استقالته لمواجهة الاتهامات التي وجهتها إليه محكمة خاصة بارتكاب جرائم حرب خلال النزاع بين الإقليم والقوات الصربية.

وقالت المحكمة الخاصة بكوسوفو في لاهاي في بيان، إن الزعيم السياسي السابق لـ"جيش تحرير كوسوفو" الانفصالي، الذي هو في صلب السلطة منذ أكثر من عشر سنوات، نُقل مع ثلاثة مشتبه فيهم آخرين "إلى مركز التوقيف" التابع للمحكمة في المدينة الهولندية.

عناصر من جيش تحرير كوسوفو خلال القتال في يناير 1999
عناصر من جيش تحرير كوسوفو خلال القتال في يناير 1999

وكان تاجي (52 عاماً) استقال، الخميس، من رئاسة كوسوفو "للدفاع عن كرامة الرئيس وكوسوفو فضلاً عن كرامة المواطنين".

والمتهمون الآخرون هم الناطق السابق باسم الميليشيا الكوسوفوية يعقوب كراسنيجي أحد أقرب حلفاء تاجي السياسيين، وقدري فيسيلي مدير الاستخبارات في الميليشيا السابقة، فضلاً عن رجب سليمي إحدى الشخصيات البارزة فيها سابقاً.

ويشتبه في مسؤولية الرجال الأربعة عن 100 عملية قتل وممارسات تعذيب واضطهاد بين مارس 1998 وسبتمبر 1999.

وستعلن المحكمة في وقت لاحق موعد مثول المتهمين للمرة الأولى أمامها.

وكان الرجال الأربعة وصلوا إلى لاهاي في طائرة عسكرية أقلعت من بريشتينا عاصمة كوسوفو.

مقر المحكمة الخاصة بكوسوفو في لاهاي
مقر المحكمة الخاصة بكوسوفو في لاهاي

ويؤكد تاجي براءته ويتهم العدالة الدولية بـ"إعادة كتابة التاريخ".

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وأنشئت المحكمة الخاصة بكوسوفو في 2015 وهي مؤلفة من قضاة دوليين ومفوّضة التحقيق في جرائم يشتبه في أن مقاتلين انفصاليين من ألبان كوسوفو ينتمون إلى "جيش تحرير كوسوفو"، ارتكبوها واستهدفت خصوصاً الصرب وغجر الروما ومعارضين ألباناً لهم إبان النزاع الذي دار بين العامين 1989 و1999، وبعده.

وأسفرت حرب كوسوفو بين الانفصاليين الألبان والقوات الصربية عن أكثر من 13 ألف قتيل، غالبيتهم من ألبان كوسوفو.

وانتهت عندما أجبرت حملة قصف غربية القوات الصربية على الانسحاب.

ودان القضاء الدولي بعد ذلك مسؤولين كباراً في الجيش والشرطة الصربيين بتهم ارتكاب جرائم حرب خلال النزاع الذي قتل فيه آلاف المدنيين الألبان أو عذبوا أو هُجروا.

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