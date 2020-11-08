أفغانستان.. مقتل 8 مدنيين في إطلاق قذائف هاون

قال مسؤول إقليمي إن ثمانية مدنيين أفغان على الأقل - خمسة أطفال وثلاث نساء - قتلوا اليوم الأحد عندما أطلق مسلحون قذائف هاون على عاصمة ولاية غزني شرقي البلاد، والتي تحمل نفس الاسم.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم.

لكن وحيد الله جمازاده، المتحدث باسم حاكم الولاية، اتهم مسلحين قال إنهم غالبًا ما يطلقون قذائف هاون أو صواريخ على قواعد عسكرية في المنطقة، والتي تخطئ أهدافها المقصودة.

وأضاف أن أربعة أطفال آخرين وثلاثة رجال على الأقل أصيبوا في الهجوم.

وتصاعد العنف في أفغانستان خلال الأشهر الماضية، رغم إجراء مفاوضي طالبان والحكومة محادثات سلام في قطر لإنهاء عقود من الحرب.

ولم يحرز الجانبان تقدما يذكر في المفاوضات.

كان مبعوث واشنطن للسلام في أفغانستان، زلماي خليل زاد، يضغط من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن خفض العنف أو وقف إطلاق النار، وهو ما رفضته طالبان، قائلة إن الهدنة الدائمة ستكون جزءًا من المفاوضات.

تأتي المحادثات في إطار اتفاق تفاوضي بين الولايات المتحدة وطالبان للسماح لقوات الولايات المتحدة وحلف الناتو بالانسحاب من أفغانستان، منهية 19 عامًا من الاشتباك العسكري.

واقتحم مسلحون تابعون لتنظيم داعش جامعة كابول في وقت سابق هذا الشهر، حيث نُظم معرض للكتاب حضره السفير الإيراني، ما أدى لتبادل إطلاق نار استمر لساعات، وخلف ما لا يقل عن 22 قتيلاً و22 جريحًا.