  • مباشر
اللغة

صهر أردوغان ينفي.. ومستشاره يؤكد "نواجه أزمة اقتصادية"

بيرات البيرق وأردوغان
وزير المالية بيرات البيرق وأردوغان (أرشيفية)

صهر أردوغان ينفي.. ومستشاره يؤكد "نواجه أزمة اقتصادية"

مستشار أردوغان يؤكد ردا على تصريحات وزير الخزانة والمالية التي اعتبر فيها أنه "لا توجد أي مشكلة في الاقتصاد وهذا أمر نفسي"، أن هناك بالتأكيد مشاكل في الاقتصاد"

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

على مدى الأشهر الماضية، وجهت المعارضة التركية انتقادات عدة لحكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وخطط وزير المالية وصهره بيرات البيرق، مع استمرار تدهور الأوضاع الاقتصادية وسعر صرف الليرة.

فعلى الرغم من إقالة محافظ البنك المركزي من منصبه وتعيين وزير المالية السابق ناجي إقبال مكانه إثر مواصلة قيمة الليرة التركية هبوطها ووصولها إلى مستوى قياسي، يبدو أن صهر أردوغان يواصل إنكار الأزمة.

داوود أوغلو لأردوغان وصهره: أنتم مصيبة على هذا الشعب العرب والعالم داوود أوغلو لأردوغان وصهره: أنتم مصيبة على هذا الشعب

"حتى وزيرنا!"

فقد حذر عضو المجلس الاستشاري الأعلى للرئاسة التركية، بولنت أرينتش، مساء أمس السبت وزير المالية من الوضع الاقتصادي الذي تشهده تركيا في الوقت الراهن. وقال في حديث لقناة 42 التركية ردا على تصريحات وزير الخزانة والمالية التي اعتبر فيها أنه لا توجد أي مشكلة في الاقتصاد وهذا أمر نفسي: "هناك بالتأكيد مشاكل في الاقتصاد"

بيرات البيرق (لأرشيفية- أسوشييتد برس)
بيرات البيرق (لأرشيفية- أسوشييتد برس)

وأضاف متعجباً من تصريحات البيرق: حتى وزيرنا ليس لديه مشاكل في الاقتصاد! لقد عارضت كلامه هذا، وتساءل: ما هو الشيء النفسي؟!. نرى جميعا الصعوبات المالية في البلاد، من المهم عدم إنكار المشكلة، بل حلها.

وكان البيرق أعلن سابقا أنه يستطيع وقف الصعود المستمر للدولار الأميركي على حساب الليرة التركية، معتبراً أن هناك عدة أسباب وراء هذا الارتفاع في سعر صرف العملات الأجنبية، أولها الضبابية التي تخيم على العالم، والانتخابات الأميركية، وكورونا.

يذكر أن سياسة صهر أردوغان الاقتصادية والمالية تواجه انتقادات مستمرة من قبل المعارضة التركية، حيث تتعالى الأصوات التي تتهم البيرق بالفشل في تحسين الوضع الاقتصادي التركي.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

لعلاج كورونا.. دواء في متناول الجميع تحت الاختبار لعلاج كورونا.. دواء في متناول الجميع تحت الاختبار
هؤلاء أول من زفّ الأخبار السارة لبايدن.. وصورة معبّرة هؤلاء أول من زفّ الأخبار السارة لبايدن.. وصورة معبّرة

الأكثر قراءة

عرس يوتيوبر يمني في صنعاء يثير ذعر الحوثيين.. هذه قصته عرس يوتيوبر يمني في صنعاء يثير ذعر الحوثيين.. هذه قصته
معلومات لا تعرفها عن جو بايدن معلومات لا تعرفها عن جو بايدن
بايدن.. خسر زوجته وابنته بحادث سير ومات ابنه بالسرطان بايدن.. خسر زوجته وابنته بحادث سير ومات ابنه بالسرطان
بعد فوز بايدن.. ترمب يظهر في فيديو مع عروس بفرجينيا بعد فوز بايدن.. ترمب يظهر في فيديو مع عروس بفرجينيا
ماذا يحدث في حال رفض ترمب النتيجة وتمسك بالرئاسة؟ ماذا يحدث في حال رفض ترمب النتيجة وتمسك بالرئاسة؟
خفايا كورونا لا تنتهي.. عارض جديد لا يخطر على بال! خفايا كورونا لا تنتهي.. عارض جديد لا يخطر على بال!

قبل أن تذهب

مع أم ضد.. كيف يتعامل الإعلام الجمهوري مع بايدن ؟
مع أم ضد.. كيف يتعامل الإعلام الجمهوري مع بايدن ؟

اكتشف المزيد