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أذربيجان تعترف بإسقاط مروحية روسية.. وتقدم اعتذارها

من إقليم كاراباخ المتنازع عليه بين أذربيجان وأرمينيا - فرانس برس
أرمينيا و أذربيجان

أذربيجان تعترف بإسقاط مروحية روسية.. وتقدم اعتذارها

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دبي - العربية.نت

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اعترفت أذربيجان مساء الاثنين بإسقاط مروحية روسية قرب حدودها فوق أرمينيا عن طريق الخطأ، وقدمت اعتذارها عن هذا "الحادث المأساوي".

وقالت الخارجية الأذربيجانية إن "الجانب الأذربيجاني يقدم اعتذاره إلى الجانب الروسي إثر هذا الحادث المأساوي"، موضحة أن وحدة من الجيش اعتقدت أن هناك "استفزازات من الجانب الأرميني" في إطار النزاع حول إقليم ناغورني كاراباخ.

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كما أكدت باكو استعدادها لدفع تعويضات لروسيا عن إسقاط الهليكوبتر.

من جانبها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن مروحية عسكرية روسية تم إسقاطها الاثنين فوق أرمينيا في مكان غير بعيد من الحدود مع أذربيجان ما أسفر عن مقتل اثنين من أفراد طاقمها.

من إقليم كاراباخ المتنازع عليه بين أذربيجان وأرمينيا - فرانس برس
من إقليم كاراباخ المتنازع عليه بين أذربيجان وأرمينيا - فرانس برس

مقتل 2 من أفراد الطاقم

وقالت الوزارة في بيان إن "مروحية من طراز مي-24 تعرضت لنيران أرضية مصدرها نظام دفاع جوي متنقل"، مضيفة "قتل اثنان من أفراد الطاقم وتم إجلاء ثالث بعد إصابته بجروح متوسطة الخطورة".

وأصيبت الطائرة قرابة الساعة 18,30 (14,30 ت غ) فيما كانت تواكب قافلة من الآليات من قاعدة عسكرية روسية في أرمينيا، وفق المصدر نفسه.

وكانت المروحية تحلق قرب قرية ايراسخ الأرمنية المجاورة لمنطقة ناخيتشيفان الأذربيجانية التي تتمتع بحكم ذاتي وتفصلها الأراضي الأرمينية عن بقية أذربيجان.

جنود أذربيجانيون أثناء القتال مع أرمينيا
جنود أذربيجانيون أثناء القتال مع أرمينيا

مصدر النيران

وأضافت الوزارة أن "قيادة القاعدة العسكرية الروسية 102 تحقق في الأمر لتحديد مصدر النيران التي أطلقت على المروحية".

من جانبها، أعلنت الوزارة الأرمينية للحالات الطارئة أنها نشرت فرق إسعاف في المكان.

هذا وتستمر المعارك منذ 27 سبتمبر الماضي ولا يزال الصراع مشتعلاً في إقليم كاراباخ بين أذربيجان وقوات الإقليم الانفصالية المدعومة من أرمينيا على الرغم من كافة محاولات التهدئة والوساطات الدولية لوقف إطلاق النار، وسط عمليات نزوح كثيفة للمدنيين من الإقليم الذي تقطنه أغلبية من أصول أرمنية.

ولم تتحدث موسكو ويريفان حتى الآن عن صلة بين هذه المواجهات وإسقاط المروحية.

عنصر من القوات الأذربيجانية خلال القتال ضد إقليم كاراباخ - فرانس برس
عنصر من القوات الأذربيجانية خلال القتال ضد إقليم كاراباخ - فرانس برس

وروسيا هي الحليفة العسكرية لأرمينيا لكنها تقيم علاقات جيدة مع أذربيجان.

وسبق أن لمحت موسكو إلى أنها ستتدخل في النزاع في كاراباخ إذا تجاوزت المعارك حدود المنطقة مع تكرار دعوتها إلى وقف لإطلاق النار.

يشار إلى أن المواجهات التي اندلعت أواخر سبتمبر بين أذربيجان والانفصاليين المدعومين من أرمينيا للسيطرة على كاراباخ، المنطقة التي انفصلت عن باكو خلال حرب في التسعينات حيث لقي نحو 30 ألف شخص مصرعهم، هي الأشد منذ ذلك التاريخ.

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