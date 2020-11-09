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أصوات حزب أردوغان تتراجع إلى مستويات قياسية

أردوغان
رجب طيب أردوغان

أصوات حزب أردوغان تتراجع إلى مستويات قياسية

استطلاع لشركة MetroPoll : انخفضت أصوات حزب العدالة والتنمية خلال أكتوبر الماضي إلى أقل من 30% لأول مرة

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دبي - العربية.نت

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أكد استطلاع جديد لآراء الناخبين الأتراك تراجع شعبية حزب العدالة والتنمية الحاكم، الذي يتزعمه الرئيس رجب طيب أردوغان، إلى مستويات قياسية، في ظل ارتفاع معدلات التضخم في البلاد، وتراجعت قيمة العملة المحلية أمام العملات الأجنبية.

ووفقاً لاستطلاع شركة MetroPoll نشرته الاثنين، انخفضت أصوات حزب العدالة والتنمية خلال أكتوبر الماضي إلى أقل من 30% لأول مرة.

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كما طرحت الشركة سؤالاً مفاده: "أي حزب سياسي تصوت له إذا كانت الانتخابات البرلمانية يوم الأحد القادم؟"، فأجاب 28.5% فقط بأنهم سيصوتون لحزب العدالة والتنمية، ما يشكل تراجعاً كبيراً للحزب الحاكم، في استمرار لتراجعه باستطلاعات سابقة منذ بداية تفشي كورونا.

وبقي معدل تصويت حزب الشعب الجمهوري، أكبر حزب معارض في تركيا، عند 17.2%، خلال أكتوبر الفائت، وفق الشركة.

إلى ذلك أشارت نتائج الاستطلاع إلى أن "حزب الخير" (يميني متشدد)، الذي تتزعمه، ميرال أكشنر، حاز على 8.6% من الأصوات، بينما حاز حزب الشعوب الديمقراطي، المؤيد للأكراد، على 8.5%، وحزب الحركة القومية (حزب يميني متحالف مع الحزب الحاكم)، على 7.9%.

أما الأحزاب الجديدة، فبلغ معدل التصويت لحزب الديمقراطية والتقدم، الذي أسسه نائب رئيس الوزراء الأسبق، علي باباجان، على 1.5%، من الأصوات، وحزب المستقبل، الذي أسسه رئيس الوزراء الأسبق، أحمد داوود أوغلو، 0.9%، من الأصوات. وبحسب الاستطلاع، تجاوز المعدل الإجمالي للناخبين المترددين، الذين لم يحسموا قرارهم بعد لأي حزب سيصوتون، الـ20%.

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