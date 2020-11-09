النمسا: المتطرفون قنابل موقوتة في مجتمعاتنا

أكد المستشار النمساوي، سيباستيان كورتز، أن "آلاف المقاتلين الأجانب يقيمون في صفوف المجتمعات الأوروبية".

وقال كورتز خلال لقائه رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشال، في فيينا اليوم الاثنين، إن "المتطرفين يمثلون قنابل موقوتة في مجتمعاتنا".

من جهته، أكد ميشال: "نواجه إيديولوجيا تدعو للكراهية والتطرف".

كما أضاف: "نواجه مشكلة تفشي التطرف في السجون ومنصات التواصل الاجتماعي".

قمة مصغرة

يشار إلى أن فرنسا والنمسا وألمانيا والاتحاد الأوروبي يعقدون غداً الثلاثاء قمة مصغرة عبر الفيديو حول الرد الأوروبي على التهديدات الإرهابية.

وتُنظّم القمة عبر الفيديو بعد أسبوع من اعتداء إرهابي شهدته فيينا وبعد اعتداء في نيس جنوب شرقي فرنسا وقطع رأس المدرس الفرنسي صامويل باتي بفرنسا في أكتوبر.