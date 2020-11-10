  • مباشر
اللغة

أذربيجان: أرمينيا استسلمت!

رئيس أذربيجان إلهام علييف
رئيس أذربيجان إلهام علييف

أذربيجان: أرمينيا استسلمت!

روسيا وتركيا ستنشران قوات حفظ سلام في الإقليم كجزء من اتفاق وقف إطلاق النار الجديد

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

اعتبر رئيس أذربيجان إلهام علييف فجر الثلاثاء، أنّ الاتفاق الذي أبرمته بلاده مع أرمينيا بوساطة روسيا لوقف إطلاق النار في إقليم كاراباخ، هو "وثيقة استسلام" أُرغمت يريفان على توقيعها بعد 6 أسابيع من المعارك.

لإنهاء الحرب.. أرمينيا توقّع اتفاقاً مع أذربيجان العرب والعالم لإنهاء الحرب.. أرمينيا توقّع اتفاقاً مع أذربيجان

وقال علييف في خطاب عبر التلفزيون "لقد أجبرْنا رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان على توقيع الوثيقة، إنها وثيقة استسلام".
وأضاف "لقد قلت إنّنا سنطردهم، وفعلنا"، بحسب تعبيره.

كما كشف أن روسيا وتركيا ستنشران قوات حفظ سلام في الإقليم، كجزء من اتفاق وقف إطلاق النار الجديد.

خطاب أرميني خلال أيام

يذكر أن رئيس وزراء أرمينيا، نيكول باشينيان كان أعلن أنه وقع اتفاقا مع قادة روسيا وأذربيجان لإنهاء الحرب.

وأضاف أنه سيلقي خطابا للأمة في الأيام المقبلة.

ومن شأن هذا الإعلان إنهاء أشد مواجهات عبر التاريخ، كانت اندلعت أواخر سبتمبر بين أذربيجان وأرمينيا للسيطرة على كاراباخ، المنطقة التي انفصلت عن باكو خلال حرب في التسعينات حيث لقي نحو 30 ألف شخص مصرعهم.

من كاراباخ (أرشيفية- فرانس برس)
من كاراباخ (أرشيفية- فرانس برس)

بوتين للطرفين: بادلوا الأسرى

بدوره، أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مساء الاثنين، توقف القوات الأذربيجانية والأرمينية عند مواقعها الحالية بعد توقيع اتفاق لإنهاء الحرب بين أرمينيا وأذربيجان.

وطالب الرئيس الروسي كل من أرمينيا وأذربيجان بتبادل أسرى الحرب.

وأضاف خلال بيان بشأن اتفاق إنهاء الحرب، أنه يعول على أن تنشئ الاتفاقات التي تم التوصل إليها ظروفا لتسوية طويلة الأمد للأزمة في قره باغ بما يخدم مصالح الشعبين.

من كاراباخ (أرشيفية- فرانس برس)
من كاراباخ (أرشيفية- فرانس برس)

فيما كشفت وزارة الدفاع الروسية، عن أنها بدأت بإرسال 1960 جنديا إلى منطقة ناغورنو كاراباخ، مضيفة أن قوات حفظ السلام يتم نقلها جوا من روسيا عقب اتفاق لإحلال السلام بين الطرفين المتنازعين، كاشفة أن قوات حفظ سلام روسية ستنتشر في الإقليم على طول الممر الذي يربط المنطقة بأرمينيا وعلى طول خط التماس.

يشار إلى أن العمليات العسكرية في المنطقة كانت استمرت على الرغم من كافة محاولات التهدئة والوساطات الدولية لوقف إطلاق النار، وسط عمليات نزوح كثيفة للمدنيين من الإقليم الذي تقطنه أغلبية من أصول أرمنية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

هكذا جرت أول عملية انتقال سلمي للسلطة في أميركا هكذا جرت أول عملية انتقال سلمي للسلطة في أميركا
شاهد أول رحلة ركاب في العالم داخل كبسولة شاهد أول رحلة ركاب في العالم داخل كبسولة "هايبرلوب "

الأكثر قراءة

لقاح يحمل خبرا سارا.. فعالية تظهر بعد شهر من التطعيم لقاح يحمل خبرا سارا.. فعالية تظهر بعد شهر من التطعيم
"احموا الديمقراطية".. ميلانيا ترمب تخرج عن صمتها
شاهد أول رحلة ركاب في العالم داخل كبسولة شاهد أول رحلة ركاب في العالم داخل كبسولة "هايبرلوب "
ترمب يقيل وزير الدفاع مارك إسبر ترمب يقيل وزير الدفاع مارك إسبر
الصحة العالمية: اللقاح قد يقلب الأمور رأساً على عقب في مارس الصحة العالمية: اللقاح قد يقلب الأمور رأساً على عقب في مارس
الأكبر والأكثر دموية.. تحرك لفتح الأكبر والأكثر دموية.. تحرك لفتح "حفرة الموت" بالموصل

قبل أن تذهب

تعرف على البيت الأبيض مقر أعلى سلطة تنفيذية في أقوى بلد في العالم
تعرف على البيت الأبيض مقر أعلى سلطة تنفيذية في أقوى بلد في العالم

اكتشف المزيد