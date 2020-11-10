إسرائيل: إسقاط مسيرة تابعة لحزب الله اجتازت حدودنا الشمالية

أسقطت قوات جيش الدفاع قبل قليل طائرة مسيرة تابعة لمنظمة #حزب_الله الإرهابية اخترقت المجال الجوي الإسرائيلي من #لبنان حيث تابعتها القوات طيلة الوقت حتى اسقاطها دون ان يشكل ذلك أي خطر على البلدات المجاورة. تبقى القيادة الشمالية في حالة جاهزية كبيرة ولن تسمح بخرق سيادة #إسرائيل https://t.co/GUmhcQEpFm — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) November 10, 2020

أسقط الجيش الإسرائيلي مسيّرة تابعة لحزب الله اجتازت الحدود الشمالية.

وقال أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إنه تم إسقاط طائرة مسيرة تابعة لحزب الله اخترقت المجال الجوي الإسرائيلي من لبنان.

وقال أدرعي في تغريدة عبر حسابه على "تويتر" إنّه: "أسقطت قوات جيش الدفاع قبل قليل طائرة مسيرة تابعة لمنظمة حزب الله اخترقت المجال الجوي الإسرائيلي من لبنان حيث تابعتها القوات طيلة الوقت حتى اسقاطها دون ان يشكل ذلك أي خطر على البلدات المجاورة. تبقى القيادة الشمالية في حالة جاهزية كبيرة ولن تسمح بخرق سيادة إسرائيل".