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بوتين يعلن سلاما في كاراباخ ويدعو الأطراف لتبادل الأسرى

Russian President Vladimir Putin chairs a meeting on fire emergency response in Ryazan Region, via teleconference call, at Novo-Ogaryovo residence, outside Moscow, on October 8, 2020. (AFP)
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

بوتين يعلن سلاما في كاراباخ ويدعو الأطراف لتبادل الأسرى

قوات حفظ سلام روسية ستنتشر في كاراباخ على طول الممر الذي يربط المنطقة بأرمينيا وعلى طول خط التماس

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دبي - العربية.نت

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بعد الإعلان الأرميني، أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مساء الاثنين، توقف القوات الأذربيجانية والأرمينية عند مواقعها الحالية عقب توقيع اتفاق لإنهاء الحرب بين أرمينيا وأذربيجان في إقليم ناغورني كاراباخ المتنازع عليه.

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في التفاصيل، كشف بوتين خلال بيان، أنه يعول على أن تنشئ الاتفاقات التي تم التوصل إليها ظروفا لتسوية طويلة الأمد للأزمة في كاراباخ بما يخدم مصالح الشعبين، مضيفاً أن الوقف الكامل لإطلاق النار في قره باغ قد دخل حيز التنفيذ عند الساعة 00.00 بتوقيت موسكو من يوم 10 نوفمبر، بحسب تعبيره.

وطالب الرئيس الروسي كل من أرمينيا وأذربيجان بتبادل أسرى الحرب.

قوات حفظ سلام روسية

إلى ذلك، أشار الرئيس الروسي إلى أن أن قوات حفظ سلام روسية ستنتشر في كاراباخ على طول الممر الذي يربط المنطقة بأرمينيا وعلى طول خط التماس.

صراع ناغورني كاراباخ (أرشيفية- فرانس برس)
صراع ناغورني كاراباخ (أرشيفية- فرانس برس)

فيما كشفت وزارة الدفاع الروسية، عن أنها بدأت بإرسال 1960 جنديا إلى منطقة ناغورنو كاراباخ، مضيفة أن قوات حفظ السلام يتم نقلها جوا من روسيا عقب اتفاق لإحلال السلام بين الطرفين المتنازعين، منوهة إلى أن قوات حفظ سلام روسية ستنتشر في الإقليم على طول الممر الذي يربط المنطقة بأرمينيا وعلى طول خط التماس.

وقف الأعمال العدائية

يذكر أنه وفي وقت سابق، تبنى قادة روسيا وأرمينيا وأذربيجان بيانا مشتركا بشأن وقف الأعمال العدائية في الإقليم.

بدوره، أعلن رئيس الوزراء الأرميني، نيكول باشينيان، مساء الاثنين، أنه وقع بيانا مع قادة أذربيجان وروسيا بشأن وقف الأعمال القتالية هناك.

من ناغورني كاراباخ(أرشيفية- فرانس برس)
من ناغورني كاراباخ(أرشيفية- فرانس برس)

فيما اعتبر رئيس أذربيجان، أن الاتفاق يعتبر استسلاماً أرمينياً.

يشار إلى أن العمليات العسكرية في المنطقة كانت استمرت على الرغم من كافة محاولات التهدئة والوساطات الدولية لوقف إطلاق النار، وسط عمليات نزوح كثيفة للمدنيين من الإقليم الذي تقطنه أغلبية من أصول أرمنية، إلى أن أتى اتفاق اليوم كي ينهي أعنف المعارك التي شهدها الإقليم عبر التاريخ.

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