غضب في أرمينيا بعد "السلام"..وباشينيان: لم نملك حلا آخر

لم تمض سوى ساعات على إعلان السلام بين أرمينيا وأذربيجان في إقليم ناروغو كاراباخ، حتى هاجم متظاهرون غاضبون مقر الحكومة في عاصمة أرمينيا.

فقد اقتحمت حشود من المتظاهرين الغاضبين فجر الثلاثاء مقرّ الحكومة في يريفان احتجاجاً على اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في الإقليم المتنازع عليه، وعاثوا خراباً في مكاتبه وحطّموا زجاج عدد من نوافذه.

وجاء هذا الاعتداء بعد توقيع رئيس الوزراء نيكول باشينيان، مساء الاثنين، اتفاقا مع قادة أذربيجان وروسيا بشأن وقف الأعمال القتالية في الإقليم.

كما طالب المتظاهرون رئيس الوزراء بتقديم استقالته وأطلقوا عبارات استهجان ضده.

بث مباشر عبر فيسبوك

بالمقابل، خرج رئيس الوزراء الأرميني في بث مباشر عبر صفحته بموقع فيسبوك قائلاً: "لم توجد طريقة أخرى سوى التوقيع على اتفاق وقف إنهاء الحرب في كاراباخ.