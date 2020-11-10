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قمة أوروبية حول الإرهاب.. وميركل: ما يجري ليس نزاعاً دينياً

German Chancellor Angela Merkel attends a virtual news conference with French president Emmanuel Macron, on the screen, Austrian Chancellor Sebastian Kurz, Netherlands Prime Minister Mark Rutte, European Commission President Ursula von der Leyen and European Council President Charles Michel, at the chancellery in Berlin, Germany November 10, 2020. Markus Schreiber/Pool via REUTERS
ميركل تتحدث في القمة التي عقدت عن بعد

قمة أوروبية حول الإرهاب.. وميركل: ما يجري ليس نزاعاً دينياً

ماكرون يندد بـ"إساءة استخدام حقّ اللجوء" في أوروبا.. وشارل ميشيل يشدد على ضرورة حذف خطابات الكراهية من الإنترنت

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دبي – العربية.نت

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أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء، أن الدول الأوروبية، "بحاجة إلى ردّ سريع ومنسّق" في مواجهة التهديد الإرهابي، وذلك بعد قمة أوروبية مصغرّة عبر الفيديو مع قادة عديدين في الاتحاد الأوروبي، إثر هجمات وقعت في فرنسا والنمسا.

ورأى الرئيس الفرنسي أن هذا الرد يجب أن يشمل خصوصاً "تطوير قواعد البيانات المشتركة وتبادل المعلومات وتعزيز السياسيات العقابية"، فضلاً عن "تنفيذ مجموعة التدابير" التي سبق أن اتخذتها أوروبا "في شكل كامل وصارم".

مؤتمر صحافي لإيمانويل ماكرون وسيبستيان كورز بعد القمة
مؤتمر صحافي لإيمانويل ماكرون وسيبستيان كورز بعد القمة

وشدد ماكرون على أن "الإرهاب المتنقل بين باريس وفيينا وبرلين وغيرها يجب أن يلقى رداً أوروبياً". كما ندد بـ"إساءة استخدام حقّ اللجوء" في الدول الأوروبية.

ودعا ماكرون، خلال استقباله مستشار النمسا سيبستيان كورز، على ضرورة "إعادة تأسيس فضاء شينغن"، معتبراً أن "أي ثغرة أمنية في أي دولة في الاتحاد الأوروبي تشكّل خطراً على الدول الأخرى".

رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل يشارك في القمة من مقر المفوضية الأوروبية
رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل يشارك في القمة من مقر المفوضية الأوروبية

من جهته، اعتبر كورز أن المواطنين الأوروبيين العائدين من مناطق النزاعات، مثل سوريا والعراق، يشكّلون "تهديدا دائما عابرا للحدود".

وفي القمة الأوروبية المصغرّة، شددت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل على أن "ما يجري ليس نزاعاً بين الأديان أو بين الإسلام والمسيحية، وإنما هو حرب ضد الإرهاب"، مضيفةً: "يجب التعاون مع الدول الإسلامية لمواجهة الإرهاب".

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وأدانت ميركل "كافة أشكال الكراهية ضد الأديان"، مضيفةً: "نحن مصممون على حماية مجتمعاتنا ضد أعداء الحرية".

من جهته، قال رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل، إن "أوروبا تضمن حرية المعتقد وتتمسك بأولوية القانون المدني"، مضيفاً: "يجب التوصل إلى حذف خطابات الكراهية من منصات الإنترنت في وقت وجيز".

أما رئيس المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لين، فقالت في القمة: "نشجع برامج تعزيز وقاية الشباب من التطرف"، بينما اعتبر رئيس وزراء هولندا، مارك روته، أن "ما يجري ليس نزاعاً بين أوروبا والإسلام، أو بين الأوروبيين والمسلمين".

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